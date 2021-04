Ribeirão Pires recebe medicamentos do kit entubação

Do dgabc.com.br



30/04/2021



Após ficar alguns dias com estoque praticamente zerado de medicamentos utilizados para entubar os pacientes graves com Covid-19, a prefeitura de Ribeirão Pires recebeu novos insumos do kit intubação. A compra foi realizada pelo próprio município, em ação conjunta entre as secretarias de Saúde e Administração. Com os novos medicamentos, a cidade agora possui estoque para os próximos 20 dias.

Foram entregues ao município: Propofol (sedativo), Rocurônio e Cisatracúrio, ambos bloqueadores neuromuscular.

O município informou ainda que governos Federal e Estadual ainda não deram nenhuma previsão de repasse de medicamentos, o que obrigou o município a viabilizar o processo de compra com urgência.