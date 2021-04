Por R$ 359, Luminária Inteligente Wi-Fi, da Elsys, é controlada por voz

Da Redação, com assessoria

A empresa brasileira Elsys lançou esta semana a Luminária Inteligente Wi-Fi, que pode ser controlada via comandos de voz e também por aplicativo. Com o preço sugerido de R$ 359, é possível preparar um ambiente com 16 milhões de cores e diferentes intensidade de brancos (quente e frio).

Via aplicativo Elsys Casa+ (disponível para Android e iOS), o usuário pode programar funções de liga e desliga, agendamentos e cenários dos efeitos já pré-programados. O comando de voz, por sua vez, é compatível com Google Assistente e Alexa. Tem potência de 5W e vida útil de 30 mil horas.

Vale destacar que a Luminária Inteligente Wi-Fi integra a linha Casa Inteligente, da Elsys, que conta com uma série de produtos que tem o objetivo de deixar um ambiente mais tecnológicos. Dentre os gadgets disponíveis, está a Lâmpada LED Inteligente Wi-Fi (EPGG17).

