Após ser eliminada do BBB21, Pocah é surpreendida e pedida em casamento ao vivo no Mais Você

30/04/2021 | 11:11



Na última quinta-feira, dia 29, Pocah foi a eliminada do BBB21! Nesta sexta-feira, dia 30, a cantora participou do programa Mais Você para comentar sobre o reality show. Ana Maria questionou se a ex-BBB já sentia que sairia da casa neste paredão, no qual ela estava com o Gil e Camilla, depois de ter salvo o Fiuk:

- Eu tava sentindo muito. Desde a formação do paredão, eu achei que eu podia ter feito diferente. Tanto é que eu senti muito com a minha decisão ali. Eu falei: Foi estratégia. Gente, se eu disser que eu sabia o que eu estava fazendo, eu estou mentindo. Eu não sabia o que eu estava fazendo, não é fácil estar no paredão. A pressão é muito forte, a emoção é muito forte, estremece o corpo inteiro. (...) Nesse final, eu devia ter salvo o Gil. Era o que o meu coração sentiu muito. Espero que as pessoas tenham visto o quanto foi difícil, para mim, tomar essa decisão.

Pocah também falou sobre a dificuldade de ficar longe da filha, Vitória, de cinco anos de idade, enquanto estava no programa:

- Ficar longe da Vitória foi o meu maior desafio, de fato, lá dentro. Eu sempre tentei ao máximo conciliar a minha carreira e criar a minha filha, sempre foi o meu maior sonho ser mãe. Eu me desdobrava para trabalhar à noite, viajar e ficar com ela, e levar ela do meu lado o máximo que eu podia.

Ana Maria Braga relembrou uma briga entre Pocah e Gil, na qual o brother chamou a cantora de basculho. Na época, Pocah não sabia o significado da palavra. Ana Maria explicou:

- Basculho significa resto, aquilo que todo mundo despreza, que não presta para nada. Fica abaixo do lixo, já que a gente muita coisa aproveita do lixo. A expressão, inclusive, é um regionalismo antigo.

No entanto, Pocah disse que tudo já estava resolvido entre ela e Gil:

- A gente já se perdoou. É mais uma treta que eu me envergonho, eu tenho vergonha dessa treta, depois dessa treta eu nunca mais fui a mesma.

Ana Maria questionou o fato de Pocah ter dormido muito durante o jogo, e ela disse:

- É um pouco de vida de mãe com vida de artista que trabalha à noite, sono acumulado. Eu falei isso algumas vezes, dormir era um refúgio para mim, também porque eu tenho muita insônia. (...) Eu não conseguia sustentar ficar acordada o dia inteiro e acabava dormindo. Era um cansaço mental muito grande. Dormir era o meu refúgio, era um momento de paz, tranquilidade. Dormi mesmo, tô ótima, cheguei na final.

A apresentadora relembrou a carreira profissional de Pocah, e a funkeira comentou como começou a ser artista, e também falou sobre a relação de sua família com a da atriz Vera Fischer:

- Meu irmão tinha uma banda e eu rodava tudo com ele, meu irmão sempre foi a minha maior inspiração na vida. Ele era vocalista da banda, inclusive o baterista da banda dele é o Gabriel, filho da Vera Fischer. (...) A minha mãe foi babá da Rafaela e do Gabriel, durante muitos anos da minha vida eu ia para lá. A gente tinha uma relação maravilhosa, bem familiar. Eu tenho a Vera até hoje como uma fada madrinha, eu via a Vera como uma deusa. Ela sempre me incentivou muito a ser artista.

Ana Maria preparou uma surpresa para Pocah e recebeu o noivo da cantora, Ronan, ao vivo no programa. Ele se ajoelhou e pediu a cantora em casamento, que aceitou o pedido!