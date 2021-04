Marília Mendonça encanta ao mostrar primeiro corte de cabelo do filho, Léo: - É um alto grau de fofura

30/04/2021 | 11:10



Atenção: este texto contém uma dose forte de fofura! Vira e mexe as mamães famosas compartilham alguns momentos encantadores e marcantes de seus filhos, principalmente quando eles ainda são crianças, e Marília Mendonça não poderia ficar de fora desse costume! A cantora, que é mãe do pequeno Léo, levou o filho de pouco mais de um ano de idade para seu primeiro corte de cabelo - e as imagens encantaram os fãs!

Através do Stories do Instagram, Marília pediu aos seguidores que se preparassem, pois iria compartilhar alguns registros bem fofos:

- Gente, primeiro eu queria saber se vocês estão preparados, se o coração de vocês está bom e tal, porque tem que estar com o coração bom pra ver essas imagens que eu vou mostrar agora. Essas imagens são altamente fofas, é um alto grau de fofura.

Em seguida, ela compartilhou um vídeo no qual Léo aparece sentado em uma cadeira de salão de beleza estilizada de modo a parecer um carrinho de corrida! Enquanto a pessoa responsável pelo corte mexia em seus cabelos e a mamãe coruja filmava e tirava fotos, o pequeno assistia a um desenho animado infantil. A cabeleireira, inclusive, chegou a elogiar o comportamento do pequeno:

Um verdadeiro príncipe!