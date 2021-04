Bianca Bellucci

30/04/2021 | 09:48



Among Us é um jogo multiplayer de cooperação que ganhou os holofotes durante a pandemia de covid-19. Isso porque é possível reunir os amigos a distância em partidas recheadas de diversão – e traição. Toda essa dinâmica agora chegará aos consoles PlayStation. A novidade foi revelada durante o evento virtual State of Play, que ocorreu nesta quinta-feira (29).

Além da disponibilidade de Among Us, os jogadores de PlayStation 4 e PlayStation 5 terão acesso exclusivo a uma skin de Ratchet & Clank. Será possível vestir seu avatar com roupa e chapéu de Ratchet. Clank, por sua vez, será o bichinho de estimação que acompanha o participante nas missões.

Apesar de anunciar Among Us para este ano, a PlayStation não revelou a data exata de lançamento. Enquanto isso, é possível jogar via smartphone (Android e iOS) ou PC (Steam).