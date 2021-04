30/04/2021 | 09:25



Os juros futuros operam estáveis, com viés de alta, na manhã desta sexta-feira, 30, após terem caído ontem e não exibindo reação ao dado de desemprego da Pnad contínua. Investidores aguardam pelo resultado do setor público consolidado de março (9h30). Esses indicadores, no entanto, não devem alterar as apostas para Selic, de alta de 75 pontos-base, para 3,50% ao ano, na semana que vem. Às 9h17, a taxa de contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na máxima de 8,36%, de 8,34% no ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2023 estava na máxima de 6,20%, de 6,17%, e o para janeiro de 2022 marcava máxima de 4,62%, mesma taxa doo ajuste anterior.