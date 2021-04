30/04/2021 | 09:10



O romance entre Bruna Marquezine e Enzo Celulari segue firme e forte, e o casal continua a presentear os fãs com alguns cliques de seus momentos juntinhos!

No dia 29 de abril, por exemplo, Enzo decidiu compartilhar alguns registros da viagem que fez para Fernando de Noronha quando ainda não havia assumido o relacionamento com a atriz, e colocou no meio das imagens uma nova foto ao lado da amada!

No clique, Enzo está de costas enquanto abraça Bruna, que olha para o fotógrafo com o rosto quase escondido no peito do namorado. Existe casal mais fofo?