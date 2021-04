Ingram Micro Brasil é a nova distribuidora da Asus no País

Da Redação

A Ingram Micro Brasil anunciou que passará a distribuir a linha de produtos da Asus. A empresa é uma das maiores fabricantes de eletrônicos do mundo – com smartphones, notebooks e linhas dedicadas a gamers. Com a parceria, a distribuidora abrirá frentes para a marca no mercado corporativo.

“A Ingram Micro já distribui Asus nos EUA, Europa, Ásia e outros países da América Latina. Temos total sinergia com essa marca, que é uma das principais empresas de tecnologia do mundo”, diz Ricardo Rodrigues, diretor de Commercial, Consumer, Mobility e Serviços da Ingram Micro Brasil. “Acreditamos que esse relacionamento já tão bem sucedido em outros países se consolidará no Brasil com muitos e bons negócios.”

A expectativa da Asus com a parceria também é de otimismo. “Atualmente, trabalhamos a linha de notebooks somente com o varejo. Mas após um período de análise do mercado, decidimos entrar também no segmento corporativo”, afirma Manuel de Castro Junior, diretor comercial da Asus Brasil. “Nesse contexto, a Ingram Micro é referência e essencial para alcançarmos grandes resultados.”

Segundo ele, a Ingram Micro é reconhecida por ser uma empresa com perfil e habilidades complementares ao que a Asus busca para avançar no mercado corporativo. Em especial, para atender clientes de pequeno e médio porte, que neste momento são fundamentais para o crescimento e a futura consolidação da marca nesse segmento.

Em linha com a estratégia da Asus para o Brasil, o foco inicial da Ingram Micro será em smartphones e notebooks. Porém, lembra Rodrigues, a Asus tem portfólio variado, que permitirá à distribuidora entregar soluções diferentes para cada necessidade – um exemplo é a linha ROG (Republic of Gamers), com notebooks e celulares para gamers.

“A Asus tem expertise na fabricação de placas de vídeo e placas mãe. Ao mesmo tempo, temos know-how em múltiplos canais de vendas, o que torna essa parceria única e muita vantajosa para varejistas, integradores e revendedores com foco no mercado corporativo”, diz o diretor da Ingram Micro Brasil.