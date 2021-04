Zona do euro entra em 2ª recessão técnica em um ano em meio à pandemia

30/04/2021 | 07:25



A economia da zona do euro se contraiu pelo segundo trimestre consecutivo no começo de 2021, entrando em sua segunda recessão técnica em um ano em meio aos choques da pandemia de covid-19. O Produto Interno Bruto (PIB) do bloco diminuiu 0,6% no primeiro trimestre deste ano ante o quarto trimestre de 2020, segundo dados preliminares da Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE).

Embora negativo, o resultado veio melhor do que a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam declínio de 0,8% no período. Na comparação anual, o PIB da zona do euro sofreu retração de 1,8% entre janeiro e março. Neste caso, a projeção do mercado era também de redução mais acentuada, de 1,9%.