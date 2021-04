A FUABC deve explicações

Do Diário do Grande ABC



A Fundação do ABC deve explicações à população do Grande ABC. A instituição de saúde, com tantos bons serviços prestados ao longo de mais de 50 anos de atuação, tem a obrigação de relatar, em detalhes, os motivos que levaram oito funcionários administrativos a serem vacinados indevidamente contra a Covid-19. O fato de os mesmos serem ligados à presidente Adriana Berringuer Stephan não faz com que sejam integrados ao PNI (Programa Nacional de Imunização) nem torna-os elegíveis às doses.

Os beneficiados ocupam cargos de gerente em setores como recursos humanos, comunicação, jurídico, financeiro e até na Central de Convênios, que nos últimos dias mereceu destaque em reportagens deste Diário.

Em meio à lista de nomes e CPFs que o reitor do centro universitário da Faculdade de Medicina do ABC, David Uip, encaminhou à Prefeitura de Santo André solicitando 80 doses de vacinas para aplicar em trabalhadores de ambulatórios, estavam ‘infiltrados’ os oito servidores que, pelo que revelam seus cargos, passam longe de terem atuação em linha de frente de combate à doença.

Sindicâncias foram instaladas em Santo André e também em São Caetano. A Prefeitura andreense quer saber se houve tentativa deliberada de driblar o PNI, ou seja, se os servidores usaram de subterfúgios para furar a fila. O Paço são-caetanense, cidade onde foram aplicadas as primeiras doses, vai apurar se houve adulteração nos cargos para possibilitar o recebimento da medicação. David Uip classificou a ocorrência como gravíssima e também deseja ver a situação esclarecida. A FUABC levou a questão ao conselho de curadores, onde o assunto tornou-se a pauta a principal. O desfecho é que ficou longe do esperado. A presidente teria relatado que a denúncia era falsa e que ela era vítima de campanha difamatória. Daí em diante, todos os movimentos para que houvesse apuração rigorosa foram derrubados por seus aliados.



O Grande ABC espera mais da Fundação. O caso é grave e as medidas têm de ser exemplares.