Santo André salva ponto importante contra a degola

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/04/2021 | 00:37



O Santo André conquistou um importante ponto na luta contra o rebaixamento no Paulistão. Ontem à noite, na Arena da Fonte Luminosa, esteve duas vezes atrás do placar, mas buscou a igualdade por 2 a 2 com a Ferroviária, chegou aos sete pontos e ultrapassou o Botafogo pelo saldo de gols, ocupando a terceira colocação do Grupo A e a 13ª na classificação geral. Já a Ferrinha é vice-líder do Grupo B, com 12.

O estreante técnico Márcio Fernandes promoveu as entradas de Vitinho Schimith e Tiago Marques, aumentando a estatura do ataque ramalhino. No entanto, as – poucas – bolas alçadas na área não foram aproveitadas e a única boa chance criada pelo time nos 45 primeiros minutos foi com Gegê, logo aos cinco, quando chutou cruzado e a bola passou perto da trave de Saulo.

A Ferroviária, por sua vez, apresentou o cartão de visitas com menos de um minuto, quando Zanocelo apareceu livre para finalizar, obrigando Fernando Henrique a trabalhar logo de cara. O goleiro levou a melhor também no segundo embate com o meia adversário, em cabeçada aos 34 minutos. Mas, no rebote, o próprio Zanocelo marcou: 1 a 0.

Em situação complicada, o Santo André voltou com tudo para a segunda etapa e logo no primeiro minuto Minho exigiu defesa de Saulo. Aos oito, no entanto, depois de 431 minutos o Ramalhão voltou a marcar um gol no Paulistão: Gegê cobrou a falta e Vitinho apareceu nas costas da zaga para igualar: 1 a 1.

Ao fazer o gol, porém, o Santo André não aproveitou o melhor momento para virar o placar. Aos poucos, a Ferroviária se reorganizou e em bola mal afastada por Bruno Santos, Bruno Mezenga ficou com a sobra e mandou no canto: 2 a 1.

Necessitado de pelo menos um ponto, o Ramalhão voltou para a pressão e forçou a adversária ao erro. Foi assim que, aos 32, Saulo perdeu para Minho, que ajeitou para Caio Rangel igualar novamente o placar.