Vacina da gripe atrai só 30% do público-alvo

Do Diário do Grande ABC



29/04/2021



As cidades do Grande ABC estão longe de atingir os 90% da cobertura vacinal da imunização contra a Influenza (gripe), índice considerado pelos especialistas como o ideal para controlar a doença. A campanha, que começou no dia 12, atraiu menos de 30% do público-alvo da primeira fase, que é composto por crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e profissionais da área da saúde, que podem se vacinar até o dia 10 de maio – veja o calendário na arte ao lado.

De acordo com dados das prefeituras, até ontem apenas 29,5% do público-alvo do Grande ABC já havia comparecido aos postos de saúde para receber a imunização. A pior situação é a de Santo André, que conseguiu imunizar só 21,4% das 79.348 pessoas que pertencem ao primeiro grupo prioritário. A maior adesão aconteceu em Diadema, que já conseguiu proteger 41,9% do grupo, mesmo assim menos da metade da cobertura ideal – confira a situação de cada cidade na arte ao lado.

A vacinação ocorre predominantemente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 8h às 16h. Em São Caetano, os munícipes podem se vacinar no sistema drive-thru montado na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Leandro Klein. A recomendação é para que o usuário apresente carteira de vacinação, documento pessoal com foto e, se possível, cartão SUS (Sistema Único de Saúde). Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável.

Para evitar confusão com a vacinação contra a Covid, o Ministério da Saúde inverteu o calendário, neste ano iniciando a imunização da Influenza com os mais novos. Mesmo assim, existe a possibilidade de a proteção coincidir com a vacina contra o coronavírus para profissionais da saúde. Neste caso, o infectologista, professor da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) e consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) Munir Akar Ayub recomenda priorizar a imunização contra Covid. “Mesmo que a campanha da gripe seja iniciada em crianças, profissionais de saúde e de outras áreas também precisam tomar. Por isso, devem priorizar a imunização contra o coronavírus.” O médico explica que entre a vacina contra a Covid e a da gripe deve-se respeitar intervalo de 14 dias.