Diadema é única da região a diminuir mortes no trânsito

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



30/04/2021 | 00:01



Diadema foi a única cidade do Grande ABC que conseguiu reduzir o número de mortes no trânsito em 2021. De acordo com dados do Infosiga, painel administrado pelo governo do Estado, no primeiro trimestre as fatalidades caíram 75% no município, passando de 16 em 2020 para quatro neste ano.



Nas outras cidades da região os números do primeiro trimestre de 2020 na comparação com o de 2021 permaneceram estáveis em Mauá e Ribeirão Pires, que mantiveram cinco e três mortes, respectivamente. Em Santo André os óbitos no trânsito subiram de sete para 12; em São Bernardo, de 11 para 14; em São Caetano, de dois para quatro; e em Rio Grande da Serra não houve perdas. No total, o Grande ABC passou de 44 falecimentos nos três primeiros meses de 2020 para 42 neste ano.



“Apesar da restrição de funcionamento de diversas atividades econômicas e do menor número de pessoas em circulação, a redução de mais de 75% das mortes no trânsito não se explica apenas nesse contexto”, comemorou o secretário de Transportes, José Evaldo Gonçalo.



Segundo o chefe da pasta, as causas desse resultado positivo também estão relacionadas às ações de educação para o trânsito realizadas em janeiro e fevereiro, o fortalecimento da sinalização viária e o aumento da fiscalização com foco na segurança e redução de acidentes. “A presença dos representantes da autoridade de trânsito nas ruas, priorizando o ser humano e seu bem-estar, também foi responsável por essa redução de óbitos”, comentou.



Os números mostram que existe predominância de atropelamento, já que 45% das vítimas eram pedestres e 41% estavam conduzindo algum tipo de veículo, seja carro, caminhão ou moto.



José Evaldo disse que, apesar da redução das mortes no trânsito, o quadro mostra que existe um problema real de saúde pública que merece toda a atenção. “A atual gestão dirige sua atuação para a eliminação das situações de risco na mobilidade urbana, o cuidado com os mais vulneráveis e a redução da gravidade dos acidentes”, concluiu.