Vereadores vão criar comitê para averiguar polo petroquímico

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



30/04/2021 | 00:01



A poluição emitida pelo Polo Petroquímico de Capuava, que fica na divisa entre Santo André, Mauá e a Zona Leste da Capital, entrou em discussão ontem, em audiência pública realizada na Câmara de São Paulo e retransmitida pelo Legislativo andreense. Os vereadores que participaram do evento propuseram criar comitê para averiguar os impactos causados pelos detritos liberados no ar pelas indústrias e convocar os responsáveis pelas empresas para dar esclarecimentos.



Além do parlamentar Alessandro Guedes (PT), da Capital, que elaborou a audiência, o grupo deve contar com o vereador Ricardo Alvarez (Psol), de Santo André, e algum parlamentar da Câmara de Mauá. Integrantes da sociedade civil, médicos e especialistas da área ambiental também poderão compor o bloco. A ideia é realizar diligências nas indústrias do polo petroquímico e até convocar os responsáveis pelos parques fabris.



Alessandro Guedes declarou que a montagem do comitê deve ser concluída em dez dias e deve manter os debates acerca do problema que atinge população de bairros de Santo André, Mauá e da Capital.



“A construção deste comitê é primordial para a resolução dos problemas encontrados na região. Acredito que nos próximos dez dias deveremos concluir a elaboração deste grupo. Com o comitê poderemos realizar diligências nas indústrias e até convocar os responsáveis (pelas fábricas) a comparecer caso seja necessário. Quero salientar a importância da participação de vereadores da Capital, de Santo André e de Mauá”, avaliou Guedes.



A audiência pública, que ocorreu ontem na Câmara de São Paulo, recebeu Alvarez, integrantes da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), médicos e especialistas da área ambiental. Convidado a participar do debate, o Cofip (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC) enviou apenas nota alegando que acompanha a discussão dos problemas envolvendo as emissões de poluentes.



Alvarez avaliou que o comitê deveria também agrupar integrantes do Poder Executivo e de entidades de fiscalização com a finalidade de apresentar alternativas viáveis. “Reafirmo aqui o meu compromisso com a criação de um grupo amplo, que envolva a comunidade, o Parlamento, o Poder Executivo e entidades de fiscalização no sentido de apresentar alternativas viáveis para esse problema que persiste há muito tempo naquela região”, afirmou o vereador de Santo André.



O Diário mostrou, em 14 de abril, que a Cetesb multou duas empresas do Polo Petroquímico de Capuava por operações indevidas que causaram emissão de poluentes que provocaram mal-estar aos moradores do entorno e ao meio ambiente. Somadas, as multas chegam a R$ 870 mil.



Por meio de nota, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) declarou que, devido a diversas reclamações sobre as emissões do polo petroquímico, o Comugesan (Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André) agendou reunião extraordinária para o dia 4 de maio. A reunião deverá debater possíveis soluções para os problemas no local. Para o encontro foram convidados o promotor de Meio Ambiente de Santo André, o delegado titular da Delegacia do Meio Ambiente, além de representantes da Cetesb e das empresas do polo.