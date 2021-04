Fundo Social andreense convida para fim de semana intensivo de doações

Do Diário do Grande ABC



29/04/2021 | 19:44



A campanha Santo André Solidária, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade, vai intensificar a arrecadação de itens neste fim de semana, com o objetivo de ampliar a ajuda às famílias em situação de vulnerabilidade. Mais de 60 pontos de arrecadação estarão disponíveis na cidade para receber doações, entre supermercados, farmácias, condomínios, hotéis, igrejas, associações comunitárias, parques, entre outros, no sábado (1º) e no domingo (2).



“Para a corrente do bem ser ainda maior, continuaremos com a campanha de arrecadação, com a participação e ajuda de todos. Agradeço a cada um que participou e colaborou, as entregas já estão acontecendo e vamos atender aproximadamente 100 mil andreenses. Juntos somos mais fortes", afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra.



A campanha Santo André Solidária, que já entregou cerca de 3.100 cestas básicas e o mesmo número de kits de higiene para pessoas em vulnerabilidade social, arrecadou até o momento mais de 300 toneladas de alimentos e cerca de 35 mil itens, entre agasalhos e cobertores. Podem ser doados alimentos como arroz, feijão, macarrão, café, óleo, leite em pó, além de itens de higiene e limpeza, agasalhos, cobertores, brinquedos, material escolar, entre outros.



Em quatro parques da cidade a doação pode ser realizada em sistema drive-thru: Parque Celso Daniel (Rua das Caneleiras, s/nº - Bairro Jardim), Parque Central (Rua José Bonifácio, s/nº - Vila Assunção), Parque Regional da Criança (Avenida Itamarati, 536 - Parque Jaçatuba) e Parque da Juventude Ana Maria Brandão (Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, s/nº - Jardim Ipanema). O horário de funcionamento é das 8h às 17h.



Quem for se imunizar em um dos cinco pontos de vacinação drive-thru também pode realizar sua doação. Outra opção é fazer as contribuições diretamente na sede do Banco de Alimentos, localizado na avenida dos Estados, 2195, em Santa Teresinha. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.



Quem preferir, pode fazer doações via Pix para a chave e-mail doe@santoandre.sp.gov.br ou via transferência para a conta do Fundo Social no Banco do Brasil. A agência é 5688-x, conta 6900-0 e CNPJ 46.522.942/0001-30, no nome de Prefeitura de Santo André - Fundo Social de Solidariedade.



Confira todos os pontos de arrecadação da campanha Santo André Solidária:

Assaí - Avenida Visconde de Taunay, 216 - Centro

Associação Comunitária do Jardim Itapoan - Avenida Nova Zelândia, 964 - Jardim Itapoan

Associação da Vila Junqueira - Rua Baroré, 700 - Vila Junqueira

Banco de Alimentos - Avenida dos Estados, 2195 - Santa Teresinha

Centro Comunitário Sitio dos Vianas - Praça Maria Mariano s/nº - Sítio dos Vianas

Clínica Pet Land - Dra. Ana Veterinária - Avenida Pedro Américo, 594 - Vila Homero Thon

Colégio Cycle - Rua das Palmeiras, 308 - Bairro Jardim

Comunidade Missionária Epafras - Pequeno Galileu - Rua Mamede Rocha, 309 - Vila Palmares

Condomínio Alpinus - Avenida Lino Jardim, 191 - Vila Bastos

Condomínio Top Life Park - Rua Juquiá, 585 - Vila Eldízia

Coop Industrial - Avenida Industrial, 2001 - Bairro Campestre

Coop Queirós - Avenida Queirós dos Santos, 456 - Centro

Coop Jardim Milena - Rua Otavio Candido, 150 - Jardim Milena

Coop Parque das Nações - Rua Suíça, 1094 - Parque das Nações

Coop Perimetral - Rua Gertrudes de Lima, 658 - Centro

Coop Dom Pedro - Avenida Dom Pedro I, 722 - Vila América

Coop Utinga - Avenida Utinga, 1599 - Vila Metalúrgica

Coop Carijós - Rua Carijós, 1843 - Vila Linda

Coop Capuava - Avenida das Nações, 1600 - Parque Novo Oratório

Coop Pereira Barreto - Avenida Pereira Barreto, 1286 - Paraíso

Coop Palmares - Avenida Palmares, 830 - Vila Palmares

Coop Pirelli - Rua Giovanni Battista Pirelli - Vila Homero Thon

Coop Vila Luzita - Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, 5252 - Vila Luzita

Coop Prédio Administrativo - Rua Conselheiro Justino, s/nº - Bairro Campestre

Dia - Avenida Martim Francisco, 786 - Vila Alto de Santo André

Drogaria Coop Hortências - Rua das Hortências, 103 - Jardim do Estádio

Drogaria Coop São Paulo - Avenida São Paulo, 162 - Cidade São Jorge

Drogaria Coop Dom Pedro II - Avenida Dom Pedro II, 217 - Bairro Jardim

Drogaria Coop Martim Francisco - Avenida Martim Francisco, 1278 - Vila Alto de Santo André

Drogaria Coop Itambé - Rua Itambé, 195 - Centro

Drogaria Coop Queirós Filho - Avenida Queirós Filho, 702 - Parque Industriário

Drogaria Coop Regente Feijó - Rua Regente Feijó, 394 - Vila Assunção

Drogaria Coop Atlântica - Avenida Atlântica, 317 - Vila Valparaíso

Drogaria Coop Senador Flaquer - Rua Senador Flaquer, 227 - Centro

Drogaria Coop Pirelli - Rua Giovanni Battista Pirelli, 2050 - Vila Homero Thon

E. C. Parque das Nações - Rua Suiça, 925 - Parque das Nações

Empório Mix - Avenida Queirós Filho, 1151 - Vila Humaitá

Empório Mix - Rua Javri, 273 - Vila Assunção

Hortifruti Queiroz Filho - Avenida Queirós Filho, 1001 - Vila Humaitá

Hotéis Complexo Atrium - Go Inn - Rua Giovanni Battista Pirelli, 279 - Vila Homero Thon

Hotéis Complexo Atrium - Hilton Garden Inn - Rua Giovanni Battista Pirelli, 279 - Vila Homero Thon

Igreja Internacional da Graça de Deus de Santo André - Rua Cel. Fernando Prestes, 36 - Centro

Igreja Videira - Rua Abernesia, 718 - Bairro Santa Maria

Jaçatuba Empório - Rua Aimberê, 721 - Vila Curuçá

Kidbeeruta Buffet - Rua das Figueiras, 990 - Bairro Jardim

Laticínios Humaitá - Avenida Queirós Filho, 675 - Parque Industriário

Loja Solidária do Atrium Shopping - Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon

Loja Solidária do Grand Plaza Shopping - Avenida Industrial, 600 - Bairro Jardim

Loja Solidária do Shopping ABC - Avenida Pereira Barreto, 42 - Vila Boa Vista

Loja Solidária do Shoppinho Santo André - Rua Elisa Flaquer, 255 - Centro

Mercado Mix - Avenida Queirós Filho, 2397 - Vila Humaitá

Opa Supermercado - Avenida Dom Pedro I, 1817 - Vila América

Parque Celso Daniel - Rua das Caneleiras, s/nº - Bairro Jardim

Parque Central - Rua José Bonifácio, s/nº - Vila Assunção

Parque Regional da Criança - Avenida Itamarati, 536 - Parque Jaçatuba

Parque da Juventude Ana Maria Brandão - Avenida Capitão Mário Toledo de Carvalho, s/nº - Jardim Ipanema

Pró Pharmacos - Rua Coronel Fernando Prestes, 965 - Centro

Saap Supermercado - Rua Santo André, 145 - Centro

Sacolão Bom Pastor - Rua José D''Ângelo, 440 - Jardim Ocara

Saúva Doces - Rua Gertrudes de Lima, 512 - Centro

Sede do Partido Avante - Avenida André Ramalho, 779 - Parque João Ramalho

Sociedade dos Amigos Alzira Franco - Rua Guapiara, 220 - Jardim Alzira Franco

Supermercado Kiyomoto - Estrada do Pedroso, 1708 - Jardim Vila Rica

Supermercado Primavera - Rua Martinica, 80 - Parque Capuava