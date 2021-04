Ainda sem técnico, Santos inicia preparação para enfrentar no sábado o Bragantino

29/04/2021 | 19:45



Depois de perder para o Boca Juniors, por 2 a 0, e complicar sua situação na Copa Libertadores, o elenco do Santos se reapresentou nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, para iniciar seus preparativos para o decisivo duelo com o Red Bull Bragantino, sábado, às 20 horas, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Paulista.

Ainda sem um técnico contratado para a vaga do argentino Ariel Holan, que pediu demissão no último domingo, o time corre o risco de ser eliminado do Paulistão, pois ocupa a terceira colocação do Grupo D, com nove pontos, atrás de Mirassol (14 pontos e um jogo a menos) e Guarani (11).

O técnico-interino Marcelo Fernandes tem mais um treino, nesta sexta-feira, quando vai definir o time que vai atuar em Bragança. A expectativa é de que os titulares sejam utilizados, assim como no jogo de terça-feira, pela Libertadores, diante do The Strongest, na Vila Belmiro, ás 19h15, na terça-feira.

Uma escalação provável poderá formar com: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinicius Balieiro e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga (Ângelo). Para conseguirem a importante vitória diante do Bragantino, os jogadores santistas terão de quebrar um jejum quatro jogos sem marcar sequer um gol. Os últimos gols saíram em 18 de abril na vitória sobre a Inter de Limeira por 2 a 1.