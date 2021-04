Santo André aprova projeto que cria programa de renegociação de dívidas

Do Diário do Grande ABC



29/04/2021 | 19:40



A Câmara de Santo André aprovou, em segunda votação nesta quinta-feira (29), projeto de lei da Prefeitura que cria o Renegocia 2021, programa que permite aos munícipes renegociarem suas dívidas com a administração municipal. A proposta elaborada pelo Executivo prevê descontos para quem quitar os débitos com o município. Quem, por exemplo, parcelar a dívida em até três vezes, terá redução de 100% dos juros de mora e da multa moratória. Há diversas opções de parcelamento, podendo chegar a pagamento em até 60 vezes, com redução de 55% nos juros e multa.



Os acordos previstos no Renegocia 2021 abrangem créditos tributários e não tributários, inclusive os inscritos em dívida ativa. O projeto de lei passará agora por duas votações na Câmara Municipal e entrará em vigor depois de sancionado pelo prefeito.

Renegocia Semasa - Também foi aprovado nesta quinta na Câmara Municipal projeto de lei que cria o Renegocia 2021 - Semasa, programa que permitirá que os munícipes façam acordo com a autarquia para a quitação de débitos. O pagamento das dívidas poderá ocorrer em até 60 vezes, com descontos que variam de 55% a 100% nos juros de mora e multa moratória, dependendo da quantidade de parcelas escolhidas pelo munícipe.



IPTU - Além da criação do Renegocia 2021, que depende do aval da Câmara Municipal, está em vigor outra medida adotada pela Prefeitura para auxiliar na recuperação da economia da cidade. Foi prorrogado até 30 de novembro o pagamento do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) fixo e do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de imóveis comerciais e imóveis de uso misto, sem juros ou multas.