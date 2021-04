'Felicidade é me sentir confortável em meu corpo', diz Elliot Page para Oprah

29/04/2021 | 17:30



Elliot Page, 34, se emocionou ao falar sobre os pequenos detalhes da rotina que o deixam feliz, desde que assumiu a transsexualidade publicamente, em dezembro de 2020. Em entrevista para Oprah Winfrey, para o quadro The Oprah Conversation, o ator falou sobre a transição pela primeira vez na TV.

"Felicidade é sair do chuveiro, a toalha estar em volta da minha cintura, e olhar no espelho e pensar 'Aqui estou eu'. Não ter um momento em que eu entre em pânico com isso", disse ele.

"Felicidade é ser capaz de tocar o meu peito e me sentir confortável em meu corpo, provavelmente pela primeira vez", completou. O bate-papo completo será divulgado nesta sexta-feira, 30, pelo canal da AppleTV+.

Nesta quarta-feira, 28, Elliot também conversou com a revista americana Vanity Fair e contou que sabia sua identidade de gênero desde criança. "Todas as pessoas trans são tão diferentes, e minha história é absolutamente minha história. Mas sim, quando eu era criança, tinha 100%, de certeza de que eu era um menino. Eu escrevia cartas de amor falsas e as assinava como Jason".

O ator, que fez sucesso em The Umbrella Academy e na saga X-Men, destacou que, neste momento, está voltando a sentir que é a pessoa que sempre pensou ser. "Eu simplesmente não conseguia entender quando me diziam: 'Não, você não é (um menino). Não, você não pode ser isso quando ficar mais velho'", relembrou ele.

Page também falou que decidiu compartilhar sua história para ajudar jovens trans que sofrem preconceito nos Estados Unidos. "Eu sinto alegria e entusiasmo em um momento, e então, no próximo, profunda tristeza ao ler sobre pessoas que querem tirar os cuidados de saúde de afirmação de gênero das crianças. Sinto-me muito grato por estar neste lugar em minha vida e quero usar a força que tenho para ajudar de todas as maneiras que posso."