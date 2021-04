Rainha Elizabeth II inova e homenageia a maior marca de brinquedos para adultos do Reino Unido, entenda!

29/04/2021 | 17:11



Rainha Elizabeth II inovou na hora de homenagear a maior marca de brinquedos sexuais do Reino Unido com um prêmio de The Queen's Award for Enterprise pelo grande crescimento que a marca teve em vendas no exterior nos últimos seis anos.

Isso mesmo, uma marca de brinquedos para adultos ganhou um prêmio pelas mãos da rainha! Este prêmio acaba permitindo que a loja use o emblema do Queen's Award em suas publicidades, marketing e até mesmo nas embalagens por cerca de cinco anos como um símbolo de qualidade e sucesso.

De acordo com o Daily Mail, que teve acesso a alguns integrantes da empresa, como por exemplo a diretora comercial, Debbie Bond, que acabou falando um pouquinho sobre o assunto.

- Estamos emocionados por termos recebido o reconhecimento oficial da rainha. Sua Majestade tem sido uma apoiadora maravilhosa da Lovehoney à medida que nos tornamos a marca líder mundial de bem-estar sexual. O patrocínio real nos ajudará a criar mais empregos em nossa sede em Bath [Inglaterra] e em nossos escritórios internacionais, e a divulgar a mensagem de felicidade sexual em todo o mundo. A rainha é a maior embaixadora comercial do Reino Unido e a aprovação real mostra mais uma vez como os principais compradores e varejistas estão adotando produtos de bem-estar sexual como nunca antes. E reconhecendo sua importância na melhoria do bem-estar geral - uma mensagem particularmente importante quando saímos do bloqueio depois um ano estressante convivendo com a pandemia.

Uau, por essa ninguém esperava!