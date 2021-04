29/04/2021 | 16:54



O Senado fez um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da covid-19 no País. O País atingiu nesta quinta-feira, 29, 400 mil mortos pelo novo coronavírus, uma "infeliz e triste marca", classificou o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Nesta semana, a CPI da Covid foi instalada no Senado para investigar a conduta do governo federal na pandemia do novo coronavírus e o repasse de verbas a Estados e municípios, colocando o presidente Jair Bolsonaro no foco das investigações.