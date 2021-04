Ribeirão Pires quer construir centro de especialidades em prédio de antiga biblioteca

Do Diário do Grande ABC



29/04/2021 | 16:21



A Prefeitura de Ribeirão Pires deu início aos estudos e está buscando recursos para transformar antiga biblioteca municipal em centro de especialidades médicas. A expectativa inicial é que o novo equipamento de saúde - que ficaria em frente à antiga Fábrica de Sal - seja inaugurado até o fim do ano. O esboço do projeto prevê a readequação total do prédio. "O local foi praticamente abandonado pelas administrações passadas e precisará de uma ampla reforma para ser concretizado”, disseo secretário de Saúde, Audrei Rocha.

O prefeito Clóvis Volpi (PL) destaca que o projeto faz parte do compromisso assumido durante a campanha eleitoral de melhorar a prestação de serviços de saúde à população. "As pessoas terão acesso mais rápido às especialidades médicas e dependerão menos do sistema de vagas do governo do Estado, o que dará proporcionará mais dignidade aos munícipes ribeirão-pirenses. Esse equipamento será um marco para nossa cidade", celebrou o prefeito.

As obras no prédio devem começar logo após o processo licitatório, que acontece em maio. O Centro de Especialidades vai contar com Dermatologia, Neurologia, Cardiologia, Ortopedia, Alergologia, Gastroenterologia, Mastologia e realizar pequenas cirurgias.