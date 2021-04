Ludmilla revela desejo em ter filhos com Brunna Gonçalves

29/04/2021 | 16:10



Ludmilla está mais do que feliz no casamento com Brunna Gonçalves, e já tem planos de expandir esse amor para mais uma pessoa. Isso mesmo! A cantora declarou não descartar a possibilidade da maternidade e que esse, inclusive, é um desejo do casal. Será que vem um novo baby por aí?

Em entrevista para o jornal O Globo, ela explica:

Sonhamos gerar e também adotar. A maternidade é um desejo e será bem-vinda quando vier.

No entanto, parece que as duas ainda querem aproveitar um pouquinho a vida de casadas antes de engravidar. Ela continua:

Vamos amar muito quando acontecer, mas não temos nada planejado.

Ludmilla ainda falou sobre o preconceito que sofre - até hoje - ao publicar fotos ao lado da esposa.

Não damos bola, porque somos bem resolvidas com nosso relacionamento. Fora o fato de que fomos muito mais abraçadas do que atacadas. Ainda há preconceito, mas enquanto eu tiver voz, vou lutar contra. As pessoas merecem ser felizes, independente da orientação sexual, gente! Coisa mais ultrapassada, olha o que estamos pedindo em pleno 2021: respeito, seja ele na esfera que for.

Focada na carreira, a funkeira mal pode esperar para o lançamento de sua parceria com a cantora internacional Cardi B:

Espero que seja logo! Estou morrendo de ansiedade também. Mas antes desse feat, vem mais pedrada por aí, aguardem.

Lud está com tudo!