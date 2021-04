Após cesária de emergência entubada com Covid, andreense recebe alta do Hospital da Mulher

Do Diário do Grande ABC



29/04/2021 | 15:49



A Covid-19 não escolhe quem vai contaminar, mas pesquisadores da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e da OMS (Organização Mundial da Saúde) indicam que gestantes estão mais suscetíveis à forma grave da doença e de serem admitidas em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) ou de necessitarem de algum tipo de ventilação. Apesar do cenário difícil, existem histórias de vitórias. É o caso de Roneide de Alcântara Rosa, 39 anos, moradora da Vila Humaitá, que, após ficar entubada por uma semana e realizar cesária no leito de UTI, recebeu alta e o bebê se recupera bem. O palco foi o Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein, em Santo André, responsável por realizar cerca de 350 partos por mês e referência do atendimento a grávidas com coronavírus.

No dia 8 de abril, após sentir muita falta de ar, Roseneide procurou o hospital para receber medicação, no entanto, o resultado do exame de imagem indicou comprometimento pulmonar e houve a necessidade de internação. Com quadro agravado, foi feita a transferência para UTI e, posteriormente, a entubação. "A minha reação não foi das melhores. Eu não aceitava, bateu o desespero. Nunca havia sido intubada. Então a primeira coisa que perguntei para o médico foi se eu ia voltar", lembrou.De acordo com a médica intensivista, Katarine Santos, naquele momento não havia outra alternativa. "Ela tinha o pulmão muito comprometido e um caso agravado. Durante o procedimento, houve momentos de melhora e de piora porque essa doença é muito incerta, todo dia é um dia ganho para a melhoria", pontuou.

A decisão de realizar o parto de uma paciente com esse quadro clínico é feita em equipe levando em conta vários fatores. "A partir do momento em que foi entubada ela necessitou de um aporte maior de medicação e isso poderia gerar comprometimento para o bebê. A vigilância é feita minuto a minuto e de uma hora para a outra a decisão pode mudar. Tivemos, graças a Deus, bom time para essa decisão", explicou a médica ginecologista e obstetra do hospital, Andréia Cristina Mota Ferreira de Queiroz.

"Ela foi submetida a uma cesariana de urgência justamente por ter comprometimento de vitalidade fetal, até pela condição materna que estava se deteriorando e isso estava gerando comprometimento para o feto. Foi de emergência e uma cirurgia muito rápida. Apesar da situação, o bebê nasceu em condições de prematuridade, mas já está se recuperando, ganhando peso e tudo está evoluindo bem", completou. Durante todo o processo a paciente é acompanhada por equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e fisioterapeutas.

A fisioterapia acompanha a pré-entubação para avaliar a necessidade e, durante esse fluxo, é responsável pelo processo de ventilação mecânica e de exames, acompanhando o paciente 24 horas. "Depois que a paciente apresenta melhora, avaliamos também a possibilidade da extubação e depois trabalhar na reabilitação, até que ela consiga sair do oxigênio. Você reabilita a parte motora e inicia a caminhada até o momento da alta", comentou a fisioterapeuta Bianca de Abreu, que atua no hospital há 12 anos.

Durante os sete dias de entubação, Roneide recebeu o apoio e boas vibrações da equipe do hospital que, diariamente, passava mensagens de otimismo em seu ouvido. A enfermeira Regina de Fátima Souza foi uma delas. "Participar da evolução da Roneide foi ótimo, porque nem todo dia é bom. Alguns dias foram ruins, mas na hora que tiraram ela do tubo foi emocionante. Enquanto ela estava sedada eu brincava com ela falando ‘você tem que voltar para cuidar do seu filho’, e ela falou que lembrava da minha voz", comentou a enfermeira.

"Eu estava com sete meses e quando voltei, passei a mão na minha barriga e senti a diferença. Já perguntei pelo meu bebê, mas a equipe me tranquilizou falando que o meu filho estava bem. A todo momento recebi essa assistência e me certificaram que o bebê estava bem. Quando acordei, fiquei uns quatro dias com o emocional muito abalado, eu chorava muito, mas fiquei muito feliz por sentir que tive uma segunda chance. Foi felicidade muito grande quando eu vi meu filho, me senti uma mãe de primeira viagem. Notei que ele é bem pequenininho, mas agora está pegando peso", contou Roneide.

A alta da Unidade de Terapia Intensiva para a enfermaria foi realizada na terça-feira (27) em meio a lágrimas e aplauso dos profissionais que seguravam placas trazendo mensagens de otimismo. O momento foi marcado pela música ''''Raridade'''', tocada pela musicoterapeuta Camila Turco, que homenageou a paciente em formato voz e violão, acompanhada pelo coro dos demais profissionais do local.

Ao longo da pandemia, apesar de ter recebido pacientes que tiveram o quadro agravado, não foram registrados óbitos de mães ou bebês com Covid-19 no hospital. "Há sempre uma ansiedade e expectativa muito grande em casos como esse. É uma doença que gera medo e insegurança na família e no paciente. Além de ter comportamento diferente em cada pessoa. Na obstetrícia é uma peculiaridade. Felizmente, nesse um ano e meio de pandemia não tivemos nenhuma perda no hospital. Tivemos alguns casos graves, mas conseguimos obter o sucesso e isso nos dá muita paz no coração", disse a médica ginecologista e obstetra do hospital, Andréia Cristina Mota Ferreira de Queiroz.