29/04/2021 | 13:11



Projota cometeu uma gafe durante participação no Mais Você desta quinta-feira, dia 29. O cantor declarou que prefere que Fiuk sej eliminado no paredão desta quinta-feira no BBB21. Fiuk, no entanto, não está na berlinda, que é formada por Camilla, Gilberto e Pocah.

- Gosto muito da Pocah, estou torcendo para que ela fique. Entre Pocah, Gil e Fiuk, acho que Fiuk. Acho que o Gil vai ficar também. O Fiuk é meu amigo, mas prefiro que ele saia...

A entrevista seguiu normalmente, já que Ana Maria Braga não notou o erro cometido por Projota, que ainda falou sobre o que acha de Juliette.