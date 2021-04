Zezé Di Camargo chora ao ver vídeo do pai no Encontro com Fátima Bernardes: - Vocês me pegaram de surpresa

29/04/2021 | 13:10



Nesta quinta-feira, dia 29, o cantor Zezé Di Camargo participou do programa Encontro com Fátima Bernardes e acompanhou algumas imagens de outras vezes que foi convidado para a atração. No entanto, o cantor chorou ao ver que o pai, Francisco Camargo, que morreu em novembro de 2020, estava no vídeo:

- Desde que eu perdi meu pai, é a primeira vez que eu vejo a imagem do meu pai e vocês me pegaram de surpresa. Quando eu recebo algo, eu bloqueio porque ainda não me sinto preparado. Então essa foi a primeira vez que eu vi meu pai.

Fátima Bernardes, então, afirmou que essa não era a intenção do programa, que pretendia apenas homenagear o pai do cantor. Zezé também disse:

- Meu pai virou o pai do Brasil, do povo brasileiro, a história dele se confunde um pouco com a história do povo brasileiro, então as pessoas se sentiram um pouquinho órfãs com a passagem dele.