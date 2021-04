Por que Singapura é um dos destinos mais limpos do mundo

Redação

Do Rota de Férias



29/04/2021 | 12:47



Singapura é referência mundial quando o assunto é limpeza. Ao andar pelo destino, o viajante encontra atrações impecáveis (tanto em ambientes internos, como em áreas externas). O que muita gente não sabe é que existem vários motivos que justificam a higiene tão marcante do país.

Singapura: por que o destino é tão limpo?

Quando Singapura se separou da Malásia, em 1965, o objetivo era se tornar uma região diferenciada em relação aos principais países da Ásia. Por isso, o governo investiu pesado para criar um território moderno, economicamente estável e capaz de atrair investimentos estrangeiros.

Consequentemente, foi preciso olhar para fatores que envolviam higiene, por exemplo, a necessidade de construir uma rede de saneamento eficiente e de encontrar maneiras para minimizar a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como malária e dengue.

Ao longo dos anos, as lideranças locais também criaram uma série de campanhas que incentivavam a população a colaborar com a higiene do país. Além disso, o destino investiu pesado no plantio de árvores.

Vale a pena destacar que, em 1992, o governo proibiu a venda e a importação de chicletes porque algumas pessoas estavam jogando as gomas de mascar nas ruas e no transporte público. Alguns anos depois, em 2004, a norma foi revista e liberou o comércio somente para produtos considerados terapêuticos.

As ações colaboraram para que Singapura se tornasse um destino desenvolvido socialmente e financeiramente, conquistando a atenção de turistas e empresários. O aspecto limpo do país também foi associado ao combate à corrupção – um problema constante em algumas nações asiáticas – criando a imagem de que a cidade-estado não tolerava qualquer tipo de sujeira em sua sociedade ou no meio político.

Seguro viagem Singapura – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Singapura e a covid-19

O histórico de limpeza de Singapura fez a diferença no combate à covid-19. Hábitos de higiene e desinfecção foram aliados a inciativas tecnológicas e colaboraram com a saúde pública para combater a propagação do vírus.

Atualmente, o país registra 60.719 casos de covid-19 e somente 30 mortes, segundo a Universidade Johns Hopkins. Dados disponibilizados pelo site Our World in Data mostram que o país já aplicou mais de 1,6 milhão de doses da vacina contra o novo coronavírus em seus 5,7 milhões de residentes.