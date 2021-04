Ilha europeia paga até 100 euros para receber turistas

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



29/04/2021 | 12:47



O governo de Malta, ilha localizada na Europa, resolveu incentivar o turismo no país de um jeito inusitado. A partir de junho, quem se dispuser a reservar ao menos três noites em alguns hotéis selecionados no arquipélago poderá receber até 100 euros.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pelo VisitMalta, órgão de turismo local, reservas em propriedades cinco estrelas renderão 100 euros por pessoa hospedada. Quem optar por ficar em hotéis em Malta de até quatro estrelas ganhará 75 euros. Já os hóspedes de estabelecimentos três estrelas receberão 50 euros.

Haverá ainda um adicional de 10% para quem ficar em Gozo, uma das ilhas que compõem o arquipélago de Malta.

Paulo Basso Jr. Ilha de Malta, na Europa

Clayton Bartolo, ministro do turismo local, afirmou que os hotéis participantes da promoção – que ainda estão em fase de inscrição e serão divulgados em breve – poderão dobrar o pagamento do governo. Assim, alguns viajantes terão a chance de ganhar até 200 euros para passar ao menos três dias na ilha durante o verão.

O plano das autoridades locais compreende um investimento de 3,5 milhões de euros. O objetivo é atrair cerca de 35 mil visitantes com a campanha.

Pandemia em Malta

Paulo Basso Jr. Aqueduto em Valeta, capital de Malta

No momento, o país vive um lockdown parcial por conta da pandemia do novo coronavírus. Uma abertura gradual, no entanto, vem ocorrendo nos últimos dias. Lojas e serviços não essenciais, por exemplo, poderão voltar a funcionar a partir de 26 de abril. Em 1º de junho, a ilha europeia finalmente voltará a receber turistas.

De acordo com números oficiais divulgados pelas autoridades, Malta soma pouca mais de 29.600 caos e 400 mortes desde o início da pandemia. A agência de notícias Reuters aponta que 42% dos adultos que vivem no país já receberam ao menos uma dose da vacina, o que corresponde ao maior índice da União Europeia.

O MELHOR DE MALTA

