Brasileiros podem viajar sem restrições para apenas 8 países; veja lista

Redação

Do Rota de Férias



29/04/2021 | 12:47



Destaque nos noticiários mundiais, o agravamento da pandemia de covid-19 no Brasil fez muitos países fecharem suas fronteiras para quem vive no país. Atualmente, brasileiros podem viajar sem grandes tipos de restrições apenas para oito nações.

Brasileiros podem viajar para quais países?

Atualmente, brasileiros podem viajar para o México, onde fica Cancún, por exemplo, sem a necessidade de realizar exames ou fazer quarentena. Muitos viajantes que precisam chegar aos Estados Unidos e têm visto válido estão aproveitando a rota, já que o país comandado pelo presidente Joe Biden barrou a entrada de pessoas do Brasil, mas ainda aceita voos realizados a partir de destinos mexicanos.

Afeganistão, Albânia, Macedônia do Norte e Reino de Tonga permitem a entrada de brasileiros sem qualquer tipo de restrição. A República Centro Africana pode exigir alguns exames médicos quando os viajantes já estiverem no país, mas não oferece muitas barreiras.

A exuberante Costa Rica também faz parte da pequena lista de nações que ainda aceitam brasileiros durante a pandemia sem impor grandes dificuldades. Já Nauru recebe os viajantes, mas exige que eles apresentem um teste negativo de covid-19 e que tenham passado os últimos 14 dias na Austrália. O problema é que, atualmente, as fronteiras australianas estão fechadas para o Brasil. Por isso, a rota só é possível para quem já está no país dos Cangurus.

Os dados são do site Skyscanner, especializado em passagens aéreas mais baratas, e também indicam alguns outros países para onde os brasileiros podem viajar, mas com restrições fortes ou moderadas (como as encantadoras Ilhas Maldivas e a exótica Tailândia). Entre elas, a necessidade de realizar exames ou de fazer quarentena após a chegada. Além disso, vale a pena destacar que boa parte das rotas para esses destinos exige que os viajantes provenientes do Brasil façam escalas em outros países que podem estar com as fronteiras fechadas.