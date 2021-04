Onde ficar em Penedo: confira 6 boas opções de hospedagens

Maria Beatriz Vaccari

Na década de 1920, um grupo de finlandeses se instalou na cidade de Penedo (RJ) em busca de uma vida mais saudável e sustentável. É por isso que, até hoje, a cidade é vista como um pedacinho da Finlândia no Brasil. Além de conhecer mais sobre a cultura local e apreciar as construções que remetem ao país europeu, os viajantes que passam pela região podem curtir cenários naturais de incríveis e aproveitar as atrações oferecidas pelos hotéis e pousadas mais legais do pedaço. O Rota de Férias separou uma lista de acomodações para quem ainda não sabe onde ficar em Penedo. Confira!

Onde ficar em Penedo

1. Rituaali Clínica & SPA

Indicado para quem quer cuidar do corpo de da mente, o Rituaali é um recanto de tranquilidade em Penedo. Com filosofia baseada nas medicinas de Estilo de Vida e Comportamental, o local reúne médicos e uma equipe multidisciplinar para elaborar programas personalizados para cada hóspede, com tratamentos terapêuticos, palestras, atividades físicas e cardápio especial.

2. Pousada Lapônia

Com acomodações confortáveis e duas piscinas, a pousada fica no centro comercial da cidade. A partir dela, os visitantes têm fácil acesso às principais atrações da região, como a Vila da Gula e a Casa do Papai Noel. Se você ainda não sabe onde ficar em Penedo, vale a pena conferir.

3. Le Garden Pousada Boutique

Com um clima requintado e acolhedor, a pousada conquista até os viajantes mais exigentes. Pertinho do centro de Penedo, o local conta com 10 suítes elegantes e oferece atrativos como sauna, spa e piscina.

4. Pousada Viking Penedo

Os chalés cheios de charme conferem um tom especial à pousada, que é cercada pela natureza da região. Em homenagem às heranças culturais de Penedo, as construções são inspiradas na arquitetura finlandesa.

5. Hotel do Papai Noel

Próximo ao centro da cidade, o hotel celebra o Natal durante o ano inteiro. A infraestrutura do local reúne duas saunas (seca e a vapor), duas piscinas (sendo uma aquecida), lago para pesca esportiva, espaço kids e restaurante.

6. Recanto de Moriá

A pousada oferece muita tranquilidade e contato com a natureza, mas sem deixar o requinte de lado. As acomodações são muito confortáveis e o café da manhã, servido à beira da piscina, é um dos principais destaques do local. É uma boa dica para quem procura onde ficar em Penedo.

