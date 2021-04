Bondinho de Canela volta a funcionar para o público

Redação

O famoso bondinho de Canela está de volta. Após manter-se fechada para o público desde 21 de fevereiro, a atração voltou a funcionar diariamente, das 9h às 17h, na cidade gaúcha.

Em comunicado, a diretoria dos Parques da Serra Bondinhos Aéreos, responsável pelo ponto turístico de Canela, afirmou que diversas medidas estão sento tomadas para preservar a segurança dos visitantes e funcionários. Entre elas destacam-se uso obrigatório de máscara, recomendação de distanciamento de dois metros entre pessoas sem relação, disponibilização de álcool gel em sanitários e entrada e setores de embarque e desembarque demarcados.

“As cabines dos bondinhos estão sendo periodicamente esterilizadas com um produto que tem permanência de até 90 dias sobre as superfícies. A capacidade é para até oito pessoas da mesma família, e no embarque de cabines com menos pessoas disponibilizamos cabine com divisórias para até duas duplas”, explica Fabrício Bogo, diretor do empreendimento que abrange o bondinho de Canela.

“Também estamos orientando as pessoas a evitarem o consumo de bebidas e alimentos que favoreçam a retirada da máscara enquanto estiverem nas filas”, acrescenta o executivo. Segundo Fabrício, as janelas dos bondinhos de Canela permanecerão abertas 100% do tempo, para circulação do ar.

Bondinho de Canela é um dos pontos turísticos mais populares da região

O passeio para quem vai ao bondinho de Canela começa com o embarque na Estação Central, seguindo para uma parada na Estação Animal, com mirante, trilha e o espaço Esculturas que Falam. Depois, o trajeto segue para a Estação Cascata, onde o visitante aprecia uma vista privilegiada e frontal da Cascata do Caracol, uma das principais belezas naturais do Brasil e grande ponto turístico de Canela.

Na Estação Central, o visitante mais aventureiro pode se divertir no Eagle. Trat-se de um equipamento que consiste em uma cadeira com capacidade para duas pessoas, suspensa por um cabo instalado em inclinação que simula o voo de uma águia.

