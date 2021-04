Passeios em Paraty: opções para curtir a viagem longe de aglomerações

Redação

Paraty (RJ) abriga muitos destinos pouco explorados que prometem surpreender os viajantes. Na Costa Verde do Rio de Janeiro, a charmosa cidade conta com uma série de passeios bacanas e perfeitos para quem quer fugir de aglomerações.

Passeios em Paraty: onde curtir a cidade longe de aglomerações

Lancha e mergulho

A primeira sugestão é alugar uma lancha (com capacidade para até oito pessoas) só para seu grupo, em vez de fazer um tradicional passeio de escuna. É possível fazer um passeio de cinco horas, que passa pelas praias e ilhas da Costa Verde fluminense.

A experiência inclui itens como água mineral, toalhas, máscaras e snorkel, flutuadores e combustível para a embarcação, e deve ser iniciada entre 9h da manhã e meio-dia. Os visitantes devem se preocupar em levar óculos de sol, protetor solar, chapéus, roupas de banho e muita animação.

Saco de Mamanguá

Também vale a pena visitar o fiorde tropical Saco de Mamanguá. O acesso é feito somente por barco ou trilhas. Durante o passeio é possível visitar várias praias e comunidades de pescadores.

Praia do Sono

Outra praia famosa da região é a Praia do Sono. É possível ir de carro até uma parte do caminho, no Condomínio Laranjeiras. A partir deste ponto, o turista precisa fazer uma trilha de três quilômetros e com grau de dificuldade médio. A recompensa está em chegar a uma praia de areia fina e testemunhar o encontro do rio com o mar. A agência Paraty Tours pode combinar estes e outros atrativos em passeios exclusivos para grupos pequenos.

Gastronomia

Os fãs de gastronomia podem unir um passeio no mar com sabores incríveis. Isso porque a chef Gisela Schmitt oferece uma experiência única na traineira “Sem Pressa”. Ali, grupos fechados de 2 a 18 participantes podem degustar pratos exclusivos, feitos com o melhor dos ingredientes locais.

