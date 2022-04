Brasília faz 62 anos: confira 5 pontos turísticos fantásticos na capital

Redação

Quando Juscelino Kubitschek idealizou a capital do Brasil no coração do país, provavelmente não imaginava que os pontos turísticos de Brasília a transformariam em uma das cidades mais modernas e lindas do mundo. A partir do Plano Piloto de Lúcio Costa, que projetou a região em formato de avião, e dos traços arquitetônicos de Oscar Niemeyer, Brasília transformou-se em um museu a céu aberto, que não para de encantar os visitantes.

Hoje, 62 anos após a fundação da cidade, em 21 de abril de 1960, o aniversário de Brasília pode ser comemorado em alto estilo. Há muitas atrações que merecem a visita por lá, incluindo museus, igrejas, prédios governamentais e até mesmo uma torre de TC, da qual se tem uma linda vista do planalto central.

5 pontos de turístico de Brasília que valem a visita

O B Hotel, uma das opções de hospedagem na região, separou cinco pontos turísticos de Brasília que todo viajante deve conhecer. Confira:

Praça dos Três Poderes

Divulgação – B Hotel Congresso Nacional

A Esplanada dos Ministérios é uma parada obrigatória para quem deseja conhecer os pontos turísticos de Brasília. Situada no Eixo Monumental, via que corta o Plano Piloto no sentido leste-oeste, a região reúne diversas atrações famosas, como a Praça dos Três Poderes, palco do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Praticamente todos os prédios públicos de Brasília podem ser visitados de graça mediante agendamento. Não deixe de conhecê-los internamente.

Catedral Metropolitana de Nossa Senhora de Aparecida

Divulgação – B Hotel

Entre todas as obras de Oscar Niemeyer, talvez a mais fotografada seja a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida. Um dos maiores pontos turísticos de Brasília, a construção rendeu ao renomado arquiteto brasileiro o Prêmio Pritzker em 1988, o equivalente ao Nobel de sua profissão. A harmonia de seus arcos e vitrais é de encher os olhos. Não deixe de acessar o interior da edificação e conferir, também, sua sonoridade.

Museu Nacional da República

Divulgação – B Hotel

O Museu Nacional da República, no Setor Cultural Sul da Esplanada dos Ministérios, fica ao lado da Catedral Metropolitana, o que por si só já facilita uma visita. Trata-se de mais uma edificação projetada por Oscar Niemeyer. A rampa de entrada rende lindas fotos. Caso tenha tempo, dê uma passada também na Biblioteca Nacional após visitar o museu. Fica bem ao lado e é mais um entre os muitos pontos turísticos de Brasília.

Torre de TV

Divulgação – B Hotel

De longe é possível observá-la, mas divertido mesmo é subir na Torre de TV de Brasília e observar a vista lá de cima. Projetada por Lúcio Costa e inaugurada em 1967 para receber antenas de emissoras de rádio e Televisão, a torre tem 230 metros de altura e oferece vista panorâmica para as Asas Sul e Norte e para o Eixo Monumental.

Durante a visita, não deixe também de conhecer o entorno. A Feira da Torre, em sua base, é bastante famosa entre moradores e viajantes. Ali pertinho também estão o Jardim Burle Marx, a Fonte Luminosa e o Estádio Mané Garrincha.

Ponte JK

Divulgação – B Hotel

Cartão-postal de Brasília, a Ponte JK é mais uma atração moderna da capital federal. A estrutura fica pertinho do Palácio da Alvorada e liga o Lago Sul ao centro do Plano Piloto. Também conhecida como “Terceira Ponte”, a construção foi projetada pelo arquiteto Alexandre Chan e consiste em três grandes arcos sustentados por estais de aço.

