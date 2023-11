O que fazer nas Maldivas – Roteiro com atrações e dicas

Quem procura o que fazer nas Maldivas está certamente em busca de um lugar dos sonhos para passar as férias, com atrações como hotéis encravados em praias banhadas por águas azul-turquesa e muita mordomia.

Antes de montar um roteiro nas Maldivas, no entanto, é muito importante esmiuçar detalhes a respeito do arquipélago, como preços, onde fica, visto, como chegar, principais atrações e opções de hospedagem. Mas fique tranquilo que, neste post, você verá tudo isso e muito mais.

O que fazer nas Maldivas

Divulgação – OneOnly A cor da água do mar é incrível no arquipélago das Maldivas

Espalhado por 26 atóis que abrigam impressionantes 1.196 ilhas, o arquipélago das Maldivas é um dos lugares mais lindos do mundo.

A perfeita combinação de areias albinas, mar azul-turquesa e hotéis de alto luxo, que oferecem desde spas suntuosos até bangalôs exclusivos, já diz muito o que fazer nas Maldivas. A transparência e a temperatura das águas (em torno de 30 ºC) fazem um convite irresistível aos praticantes de qualquer esporte aquático.

Para quem deseja sair do hotel, as melhores atrações nas Maldivas estão nas seguintes ilhas:

Maafushi Velassaru Fulidhoo Dhigurah Thulusdhoo Malé

Prepare-se para conhecer os pontos turísticos imperdíveis do destino!

Onde ficam as Maldivas

As Maldivas ficam no Oceano Índico, a sudoeste do Sri Lanka e da Índia, na altura da linha do Equador, o que garante dias quentes e ensolarados durante o ano inteiro.

Das 1.196 ilhas que compõem o arquipélago, pouco mais de 200 são inabitadas e diversas delas pertencem a resorts particulares.

6 atrações nas Maldivas

Confira os detalhes das principais atrações das Maldivas, que estão nas ilhas:

1. Maafushi

Pertinho de Malé, é perfeita para fazer passeios de barco e mergulhar em meio a peixes coloridos e até mesmo tubarões.

2. Velassaru

Mais uma que fica perto da capital e oferece águas cristalinas, ótimas para mergulho. É um bom lugar para ir em família.

3. Fulidhoo

Aqui você se depara com a paisagem clássica das Maldivas, com águas azul turquesa dominando o ambiente. O local também serve de palco para apresentações de danças típicas.

4. Dhigurah

Mantas e enormes tubarões-baleias podem ser avistados por aqui. Vale a pena fazer passeios de lancha pela região.

5. Thulusdhoo

Turística, é uma ilha onde se formam belas ondas, o que atrai muitos surfistas. É lá também que fica a sede da Coca-Cola na região. O refrigerante por lá é feito com água dessalinizada, de maneira única no mundo.

6. Malé

E ainda tem a capital, que contrasta com a atmosfera selvagem dos atóis vizinhos, oferecendo grande número de lojas refinadas e restaurantes especializados na maior iguaria local: o atum amarelo. Ali, também há mercados típicos, onde é possível mais se aprofundar na cultura local, e opções de tours guiados.

Como chegar a Maldivas

Divulgação – Four Seasons Voos com conexão em Dubai e Catar são as melhores opções

Para os brasileiros, a principal rota para chegar ao arquipélago é via Dubai (Emirados Árabes Unidos), mas há voos também desde Doha (Catar). Partindo de São Paulo, com as conexões, um voo para as Maldivas dura cerca de 23 horas.

Também é possível chegar até lá via outros destinos, como África do Sul e diversos países da Europa.

Recomendo pesquisar passagens aéreas na Vai de Promo, que reúne voos de diversas empresas aéreas em uma única plataforma.

O desembarque será no Aeroporto Internacional de Malé, a capital do arquipélago.

Quando ir a Maldivas

Divulgação – OneOnly Faz sempre calor nas Ilhas Maldivas

Em relação à temperatura das Maldivas, a média anual ficam entre 29ºC e 32ºC. Por isso, a região é propensa ao turismo o ano inteiro.

Vale saber, porém, que entre dezembro e abril, o clima é mais seco. No restante do ano, há mais propensão de chuvas.

História, cultura e costumes

Divulgação – OneOnly Praias lindas não faltam na região, que mescla culturas africanas e asiáticas

As Ilhas Maldivas já foram dominadas por diversos povos, como os português, entre 1558 a 1573. Depois, virou protetorado da Grã-Bretanha em 1887. O arquipélago so se tornou independente em 1965.

Sri Lanka, Índia, África e Oriente Médio influenciam a cultura local. A população, de 530 mil habitantes, é de maioria muçulmana sunita. Em muitos lugares da região, é possível ver apresentações de danças africanas, por exemplo, bem como apreciar a culinária tradicional asiática.

Na hora de circular pelas cidades, como a capital Malé, recomenda-se usar roupas discretas e evitar tirar fotografias de nativos. Bebidas alcoólicas não são vendidas.

Já nos hotéis, que são bem preparados para receber pessoas de todas as partes do mundo, a atmosfera é bastante ocidental, com álcool disponível e tudo mais.

Língua oficial e moeda

Divulgação – OneOnly A maioria das pessoas fala inglês nas Maldivas

Embora a língua oficial das Maldivas seja o dhivehi, o inglês é altamente difundido entre os habitantes do país, conhecidos pela simpatia e a hospitalidade.

Outro detalhe que revela o quanto o arquipélago é internacional é que o dólar é aceito em quase todos os grandes hotéis e estabelecimentos comerciais do país.

País mais baixo do mundo

Divulgação – OneOnly Maldivas é dos lugares mais lindos – e baixos – do mundo

Há uma característica curiosa na geografia das Ilhas Maldivas. O destino detém o recorde de nação com altitude mais baixa do mundo. O ponto mais elevado fica a 2,3 metros do nível do mar.

A maior parte das ilhas habitadas está a apenas um metro de altitude, o que faz com que muitos estudiosos apontarem que, num futuro distante, parte do arquipélago possa ser engolido pelo Oceano Índico.

Fuso horário

O fuso horário das Maldivas é sete horas à frente do de Brasília.

Visto e vacina nas Maldivas

Divulgação – OneOnly Visto e vacina contra febre amarela são exigidos para entrar nas Maldivas

Para quem voa com a companhia aérea Emirates, é preciso apresentar uma confirmação de reserva em hotel em instalação registrada para turistas para entrar em Maldivas.

A empresa garante a emissão na hora de um visto gratuito, caso seja necessário. Além disso, é preciso ter passaporte com validade mínima de seis meses e apresentar um certificado de vacinação contra febre amarela.

Seguro viagem Maldivas

Ao viajar, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem Maldivas

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas os serviços que eu mais gosto são o da America Chip e o chip de viagem da Seguros Promo. Primeiro porque ambos funcionam bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais (eSim), o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços e contratar seu pacote antes de viajar.

Onde comer nas Maldivas

DepositPhotos Ilhas Maldivas

Os principais pratos da gastronomia típica das Ilhas Maldivas são preparados com peixes e frutos do mar. Abaixo, veja sugestões de onde comer no destino:

Sea Fire Salt

A Sea Fire Salt é uma churrascaria especializada em peixes típicos grelhados, camarões, vieiras e lagostas. Fica no Anantara Dhigu Maldives Resort, na Ilha Dhigufinolhu.

Aragu

Localizado na ilha privada de Velaa, o Aragu cria pratos personalizados para cada cliente. O local é comandado pelo chef Gaushan de Silva.

Baraabaru

O Baraabaru fica dentro do Four Seasons Kuda Huraa. Ali, é possível degustar pratos que mesclam o melhor da culinária local com sabores da Índia.

Onde ficar nas Maldivas

A maioria das pessoas que vai a Maldivas passa grande parte do tempo no hotel. Pudera: muitos deles ficam isolados em ilhas maravilhosas e oferecem uma série de atrações.

Nossas dicas de hotéis nas Maldivas são:

Reprodução Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

Pensou em Four Seasons, pensou em luxo. Este hotel da rede fica em uma linda ilha, com vilas “escondidas na mata”, muitas delas com piscina privativa, lounge e acesso direto para a praia. Os famosos bangalôs sobre as águas das Maldivas também dão as caras por lá e encantam os viajantes.

—

Divulgação One&Only Reethi Rah

Este é um dos hotéis de luxo queridinhos dos brasileiros que vão às Ilhas Maldivas. Situado em uma ilha banhada por águas azul,-turquesa esbanja elegância. Quem se hospeda por lá pode fazer diversas atividades aquáticas. Os ótimos restaurantes e o spa do empreendimento chamam a atenção.

—

Divulgação Conrad Maldives Rangali Island

Restaurante em formato de aquário, bangalôs sobre o mar, spa premiado, butique italiana, restaurantes deliciosos. Quem fica neste hotel nas Maldivas, localizado em uma ilha particular, tem a exata dimensão do que é passar alguns dias em um dos lugares mais lindos do mundo. É muito procurado por casais em lua de mel.

—

Além deles, vale a pena considerar os seguintes hotéis nas Maldivas (clique nos links para ver preços e avaliações):

Econômicos

Bom custo-benefício

Luxo

O que você precisa saber antes de ir a Maldivas

DepositPhotos Ilhas Maldivas

