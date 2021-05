4 torres de observação para contemplar a natureza

Redação

24/05/2021



Muitas pessoas aproveitam viagens para entrar em contato com a natureza. As torres de observação são ótimas pedidas para observar a fauna e a flora de diferentes regiões. Há opções legais no Brasil e em outros destinos, como as nações europeias. Veja quatro sugestões.

4 torres de observação para conhecer ao redor do mundo

Cristalino Lodge – Brasil

Inserido em uma reserva particular com mais de 11 mil hectares, o hotel Cristalino Lodge, em Alta Floresta (MT), é famoso por contar com duas exuberantes torres de observação de 50 metros cada. Feitas de aço galvanizado e erguidas em pontos distintos da floresta, as estruturas possibilitam vistas panorâmicas incríveis, com o dossel das árvores se colocando como um manto verde ao seu redor. O cenário visto de cima é deslumbrante, especialmente durante o nascer e o pôr do sol. Do alto, é possível avistar aves como araras, papagaios, saíras e cotingas, além de macacos de espécies variadas.

Treetop Experience – Dinamarca

Na Floresta de Gisselfed Kloster Skove, em Copenhague, na Dinamarca, esta exuberante torre de observação chama a atenção pelo arrojado design. Construída em formato de “ampulheta” e projetada pelo estúdio de arquitetura EFFEKT, a estrutura oferece uma bela rampa helicoidal contínua com 13 espirais. Subindo ou descendo é possível contemplar paisagens de rara beleza natural ao longo de 45 metros de altura.

Pousada do Parque – Brasil

Na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, a Pousada do Parque também é lar de uma das torres de observação do Brasil. São 12 metros de altura e 360º de vistas para toda a região. O melhor horário para uma visita é durante o pôr do sol.

Mur Tower – Áustria

Com vista para o Rio Mur e cheia de componentes geométricos que causam uma certa ilusão de ótica, a Mur Tower, na divisa entre a Áustria e a Eslovênia, é uma das torres de observação mais diferentes do mundo. Ela foi projetada para transmitir a sensação de estar subindo em uma copa de árvore. São 168 degraus, oito metros de largura e sete metros de altura. As medidas podem não impressionar, mas a vista e o design compensam.

