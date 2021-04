Fábio Assunção anuncia nascimento de Alana Ayo, fruto de união com Ana Verena

29/04/2021 | 10:53



Fábio Assunção usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para comemorar a chegada da filha, Alana Ayo. A pequena, fruto do relacionamento do ator com Ana Verena, nasceu na quarta-feira, 27, no Rio de Janeiro. "Alana significa - sob o manto branco da totalidade e multiplicidade - marco de conquista, harmonia, tranquilidade, e Ayo imanta o nome com a palavra 'Alegria' em Ioruba. Bem-vinda minha filha, estamos no amor. Dra. Vivi, gratidão por trazê-la a nós com calma, precisão e muita sabedoria. Nasce na lua cheia em Escorpião, Sol (signo) em Touro e ascendente em Aquário", escreveu Fábio Assunção na série de fotos que publicou no Instagram.

As imagens são do momento do parto e o pós, com a visita dos irmãos, Ella Felipe, de 9 anos, e João Assunção, de 18, filhos do ator. Ana Verena também se declarou: "filha, que honra te receber nesse mundo. Que você venha para somar, nos trazer alegria e muitos ensinamentos. Já te amo desde sempre. Seja bem-vinda minha pequena!".

Fábio e Ana se casaram em outubro de 2020, em cerimônia íntima para poucos convidados, em meio à pandemia do novo coronavírus.