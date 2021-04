Câmara convoca Zezão no lugar do vereador Samuel Dias, ainda internado

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



29/04/2021 | 13:00



A Câmara de Santo André convocou o ex-vereador Zezão Mendes (PDT) para assumir, provisoriamente a partir de hoje, a vaga na Câmara do correligionário Samuel Dias, ainda internado no CHM (Centro Hospitalar Municipal) depois de sofrer AVC (Acidente Vascular Cerebral) há duas semanas. A posse se dará no plenário do Legislativo, de forma presencial, durante a sessão. O afastamento do pedetista por motivos de saúde completou 15 dias. O regimento interno da casa estabelece a saída temporária neste caso. Zezão poderá ocupar o assento durante todo o período de licença.

O afastamento de Samuel começou a ter validade desde o dia 14 de abril, data em que foi hospitalizado com diagnóstico de AVC do tipo hemorrágico – na ocasião, o pedetista, que é cadeirante, teve mal-estar súbito e acabou levado às pressas para o equipamento municipal. De lá para cá, ele foi submetido a duas intervenções cirúrgicas. A primeira não havia sido exitosa em estancar o sangramento. Houve tentativa dos médicos de tirar a sedação nos últimos dias. Na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o quadro de saúde do parlamentar é considerado delicado.

A assessoria do vereador informou que ele “está estável, sendo mantido sedado ainda por um período para melhora do quadro neurológico por conta da cirurgia na cabeça”. “Quadro com evolução diária”, sintetizou. Confirmou ainda que, recentemente, a equipe médica realizou traqueostomia - procedimento invasivo que visa garantir a manutenção das vias aéreas - para deixá-lo “mais confortável”.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e o presidente da Câmara, Pedrinho Botaro, já manifestaram, publicamente, solidariedade com a situação e lamentaram o ocorrido com o parlamentar, de primeiro mandato. Dirigente do Flamenguinho - clube de várzea da cidade -, Samuel, 55 anos, venceu logo em sua estreia nas urnas como candidato por espaço ao Legislativo. Computou 2.635 votos no pleito municipal. Ele compõe a mesa diretora da casa, no posto de terceiro secretário.

Então secretário adjunto da Secretaria da Pessoa com Deficiência de Santo André, Zezão teve que que se desligar do cargo para assumir a cadeira na Câmara. O pedetista, que exerceu mandato na legislatura anterior, registrou 2.555 votos na eleição do ano passado, assegurando o posto de primeiro suplente do partido, atrás apenas de Samuel. Há informações, contudo, que ele deve solicitar licença por razões particulares já na terça-feira, com vistas a retornar ao Paço, e deixar o período provisório nas mãos de Márcio Toniol Macaco, segundo da lista e que recebeu 1.164 sufrágios.