Novidades na Uber: pedidos de comida em viagens e agendamento de vacinação (nos EUA)

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



29/04/2021 | 10:48



O evento global Uber Go Get apresentou, ontem (28), as últimas novidades e soluções tecnológicas da Uber para os setores de mobilidade e delivery. Funções que permitem agregar carrinhos de compras de diferentes estabelecimentos em um mesmo pedido, expansão do aluguel prolongado de carros e lançamento do serviço de valet estão entre os novos recursos.

Em países da América Latina, o app Uber Eats agregará diversas novas funções, visando gerar mais demanda para restaurantes parceiros. Esses recursos da Uber também visam aprimorar a experiência do usuário, com opções mais flexíveis para que as pessoas possam pedir seus produtos ou pratos favoritos quando e como quiserem.

Veja as novidades que chegam ao Brasil, via Uber, nas próximas semanas.

“Para Levar” no caminho

Usuários poderão visualizar restaurantes e comércios próximos ao seu local de destino enquanto estiverem realizando uma viagem de Uber, possibilitando que façam um pedido e o retirem antes do desembarque final. O motorista será notificado sobre a atualização da rota e a parada será adicionada automaticamente.

Faça um pedido enquanto cruza a cidade

O app da Uber terá lembretes e comandos para ajudar a otimizar a rotina dos usuários. Seja para pedir um café a caminho do escritório ou o jantar quando estiver saindo do aeroporto, voltando de viagem, o aplicativo da Uber permitirá fazer pedidos que chegarão na hora certa ao destino do usuário.

Agendamento de pedidos

Os usuários podem escolher o dia e a hora mais convenientes para retirar um pedido ou para recebê-lo em casa. Além de agendar com antecedência, será possível fazer um pré-pedido mesmo que o estabelecimento esteja fechado, entrando na frente da fila quando abrir.

Mais pedidos, uma só entrega

A empresa também vai aumentar a flexibilidade do app, permitindo ao usuário fazer um pedido em uma segunda loja, mercado e restaurante no momento da compra. Esse recurso chega no segundo semestre a mais de 20 cidades ao redor do mundo.

Ofertas e descontos em um só lugar

A partir de agora, as promoções para os usuários do Uber Eats, bem como todos os descontos que eles têm – incluindo as vantagens do Uber Pass – ficarão reunidos em um só lugar de destaque no aplicativo.

Nos EUA

Além dos recursos com previsão de chegada ao Brasil já confirmada, a Uber apresentou ainda novidades no app de mobilidade para mercados internacionais, com foco especialmente nos Estados Unidos.

Uber Rent e Valet

A Uber anunciou a expansão para todos os usuários dos EUA do Uber Rent, serviço de aluguel de carros da Avis, Budget, Hertz e dezenas de outros fornecedores, direto no app.

A empresa lançou ainda um serviço em que o carro alugado é levado até a porta do usuário e, após o uso, é recolhido de volta: o Uber Rent com Valet será lançado em Washington, em maio, e se expandirá para as outras cidades do país ainda este ano.

Reserve para UberX e aeroportos

O Uber Reserve, que deixa os usuários planejarem uma viagem com até 30 dias de antecedência, estava disponível para modalidades premium e chega agora ao UberX. O recurso conta com a opção “motorista favorito” e um compromisso de pontualidade (o carro chega no horário ou o usuário recebe créditos em sua conta).

A ferramenta fica disponível para centenas de cidades dos EUA no próximo trimestre. Já o serviço Uber Reserve para Uber Black chega a Paris, Londres e mais de 20 dos aeroportos mais movimentados dos EUA nas próximas semanas, trazendo rastreamento de voos e até 60 minutos de tempo de espera para um desembarque tranquilo.

Hourly para Black e UberX

O serviço que permite incluir paradas ilimitadas para se deslocar com um mesmo motorista ao longo do dia chega agora ao UberX em milhares de novas cidades nos EUA. Até o fim do ano, o recurso também chega a mercados da Europa, América Latina, Austrália e Índia.

Parceria para vacinação

A Uber anunciou uma parceria com a rede americana de farmácias Walgreens. A partir de hoje, será possível reservar uma vacina (e a viagem para tomá-la) diretamente no app da Uber. As viagens, de ida e volta desse serviço, serão gratuitas a diferentes comunidades.