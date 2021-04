Felipe Neto critica cantores sertanejos e Zé Felipe e Gusttavo Lima respondem

29/04/2021 | 10:11



Nos últimos dias o youtuber Felipe Neto gerou polêmica com cantores sertanejos. Enquanto participava de uma live, o youtuber se manifestou sobre a posição de artistas brasileiros diante da pandemia do novo coronavírus. Segundo o colunista Leo Dias, Felipe disse:

- Vou repetir na cara de cantor, de atriz, de youtuber, de tiktoker: Se você tem um público de milhões de pessoas e opta por calar o diabo da boca perante mortes? Não estamos falando de debate político, é sua obrigação como ser humano (?) Abre a p***a da boca, irmão! Para de se esconder! Para de ter medo de perder dinheiro, perder seguidor. Seguidor é mais importante que vida, que a democracia do seu pais? Dinheiro é mais importante que tudo?

O colunista ainda afirma que Felipe criticou cantores sertanejos que fazem lives bebendo, mas não se posicionam sobre o cenário da pandemia. Na noite da última quarta-feira, dia 28, o cantor Zé Felipe usou o Instagram Stories para responder Felipe Neto:

- O Felipe Neto falou hoje que esses artistas sertanejos ficam fazendo livezinha bebendo cachaça. Primeira coisa: livezinha é a p**a que te pariu. Segunda coisa: a cachaça que nós bebemos na live não pedimos para você pagar. E terceira: o artista popular que canta forró, sertanejo, eu tenho certeza que doou muito mais, contribuiu muito mais com álcool em gel nessa pandemia do que você.

Ao comentar em uma publicação sobre essa polêmica, Gusttavo Lima ironizou Felipe Neto:

Quem é esse cara? Não o conheço, alguém me ajuda por favor? Quero me inteirar do assunto!!!

O youtuber, por sua vez, usou o Instagram Stories na madrugada desta quinta-feira, dia 29, para dizer que a sua fala na live foi tirada de contexto, e que ele quis criticar a falta de posicionamento dos artistas em relação à pandemia:

- A todos os sertanejos: boa sorte na carreira de vocês, que vocês continuem encantando e alegrando a população brasileira. Eu desejo só coisas positivas para a vida de vocês.