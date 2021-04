Yasmin Brunet nega indiretas para a família de Gabriel Medina: Não tenho que me provar

29/04/2021 | 10:10



Desde que oficializaram a união, Gabriel Medina e Yasmin Brunet estão lidando com problemas familiares, já que a mãe do surfista supostamente seria superprotetora e faria namoradas do filho assinarem contratos por causa de dinheiro, dentre outros rumores.

Recentemente, a modelo postou uma série de mensagens no Instagram que poderiam ser indiretas para essa situação que o casal está vivendo, porém ela logo negou. No Stories, Brunet publicou a seguinte frase:

Gente, só pra avisar... eu posto as coisas porque quero e não para serem indiretas.

Em seguida, abriu uma caixinha de perguntas e uma pessoa quis saber:

Como você está lidando com as pessoas que acham que tudo o que você posta é indireta?

Como resposta, ela disse:

Quem me segue há um tempo sabe muito bem o tipo de conteúdo que eu sempre posto. Isso é o que importa. Não tenho que me provar para quem julga sem saber de nada.