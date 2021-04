Rita Guedes relembra acidente de carro sofrido há um ano e meio: Quase fiquei tetraplégica

29/04/2021 | 09:10



Rita Guedes concedeu uma entrevista ao apresentador Júnior Coimbra, filho do ex-jogador Zico, no YouTube, e relembrou o acidente de carro que sofreu há pouco mais de um ano e meio no Rio de Janeiro. Em setembro de 2019, ela estacionava o carro na Barra da Tijuca quando foi atingida por uma van em alta velocidade.

- Foi uma bobagem em que eu quase perdi a minha vida. Eu fui estacionar o meu carro, veio uma van voando e ela bateu do meu lado. Eu tive traumatismo craniano, hemorragia craniana e estreitamento da C3 e da C7, que encostou na medula. Então, assim, eu quase fiquei tetraplégica. Até hoje eu me trato. Faço fisioterapia há dois anos, faço RPG. Não posso ficar sem fazer porque eu sinto dores horríveis, disse ela.

A atriz ainda falou sobre como o acidente mudou completamente sua vida:

- Isso mudou muita coisa na minha vida também, porque naquelas 48 horas que eu fiquei na UTI, cheia de aparelho, esperando para saber: o cérebro reagir de uma maneira positiva, negativa ou morrer. Eram três opções. Então, naquele momento, para mim, passou um filme na minha cabeça. De tudo: da minha vida, do que eu tinha construído até hoje, do que é realmente importante para mim, do que eu quero, das pessoas que estão à minha volta... O Paulo Niemeyer, que cuidou de mim, disse que eu tinha que ficar um mês sem andar muito porque o meu cérebro tinha chacoalhado muito. Eu lembro que eu dormia sentada, porque tinha medo de morrer. Foi uma viagem assim. Ao mesmo tempo, eu comecei a sentir uma coisa diferente. Eu tive uma transformação. Eu acho que isso deve acontecer muito com as pessoas que passam por um momento assim, em que você acha que vai morrer. E aí depois eu fiquei tão agradecida de ter passado por algo tão sério que eu poderia não estar aqui agora falando com você ou poderia estar numa cama, poderia ter perdido os meus movimentos.