Fábio Assunção anuncia nascimento da terceira filha e explica nome

29/04/2021 | 08:10



Fábio Assunção é papai outra vez! Na última terça-feira, dia 27, Ana Verena, esposa do ator, deu à luz sua primeira filha com ele.

A notícia foi divulgada inicialmente por João Assunção, primogênito de Fábio, que postou as primeiras fotos com a irmã caçula nas redes sociais.

Mais uma para dar trabalho, brincou ele, que é fruto da relação do ator com Priscila Borgonovi.

Alguns momentos mais tarde, Fábio publicou algumas imagens do parto e entregou o nome escolhido para a filha, revelando seu significado.

27.abril.2021. 23:41H. Nasceu em Laranjeiras, Rio de Janeiro, Alana Ayo Pinheiro Gomes Assunção. Alana significa - sob o manto branco da totalidade e multiplicidade, marco de conquista, harmonia, tranquilidade, e Ayo imanta o nome com a palavra Alegria em Ioruba. Bem-vinda minha filha, estamos no amor. Dra. Vivi, gratidão por trazê-la a nós com calma, precisão e muita sabedoria. Agradeço a toda sua equipe de gigantes!!!! Nasce na lua cheia em Escorpião, Sol (signo) em Touro e ascendente em Aquário.

Ana Verena, que é mamãe pela primeira, também compartilhou fotos do momento especial e escreveu:

Filha, que honra te receber nesse mundo. Que você venha para somar, nos trazer alegria e muitos ensinamentos. Já te amo desde sempre. Seja bem-vinda minha pequena! Dra. Viviane e equipe, gratidão por trazer nossa pequena ao mundo com tanto amor, cuidado, paciência e sabedoria. Foi mágico!, disse.

Ella Felipa, filha do meio do ator, também compartilhou fotos da irmã e escreveu:

Minha irmãzinha caçula hoje você nasceu e eu vou fale que estou sem reação rsrsrs. Lembro que uma das coisas que eu mais queria era ter uma irmã mais nova e chegou meu dia! Espero que você seja uma boa irmã pois não sei se vou ter muita paciência para aguentar você 24 horas no meu pé. Parabéns por ter uma irmã tão incrível como eu e eu espero te ensinar vária coisas! Bem-vinda!, escreveu a garota de nove anos de idade.

Fábio e Ana estão juntos desde o segundo semestre de 2020 e trocaram alianças no mês de outubro do mesmo ano. A gravidez foi revelada em dezembro.