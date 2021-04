Derrota deixa o São Caetano mais perto do rebaixamento

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



29/04/2021 | 00:01



O São Caetano está com um pé na Série A-2 do Paulista. Ontem à noite, no Anacleto Campanella, o Azulão recebeu o Ituano e fez uma boa partida, criou chances de gol, foi superior ao adversário, mas a bola teimou em não entrar e, pior, em uma das poucas chegadas o adversário conseguiu colocar a bola na rede e voltou para Itu com os três pontos, que praticamente livram o time do rebaixamento, ao alcançar os dez pontos, e deixa ainda mais próxima a degola do Azulão, com apenas três em 30 disputados.

Anderson Braz, novidade no Azulão, foi quem levou perigo a Pegorari pela primeira vez, logo aos oito minutos de jogo. O Ituano respondeu em tentativas de Léo Santos e Iago. A melhor chance, porém, foi de Walter, que acertou o travessão. Na sequência, Portuga parou no goleiro rival.

Nem bem a segunda etapa começou e o Ituano balançou as redes. Após escanteio, aos cinco, Fernando Medeiros mandou no canto: 1 a 0. O São Caetano, então, partiu para cima, tentou de tudo, principalmente nas chegadas de Emerson Lima, duas vezes, e Diego Cardoso, mas faltou capricho e o resultado perdurou.

“Jogar bem às vezes não muda o resultado final do jogo. A ansiedade pegou um pouco, a pressão está bem forte. Em duas rodadas, temos que ganhar e torcer por outros resultados”, lamentou o goleiro Luiz, homenageado ontem antes de a bola rolar por completar 329 jogos, sendo o segundo que mais vezes vestiu a camisa do clube na história, deixando para trás Dininho (323) e atrás apenas de Silvio Luiz (451).