Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



29/04/2021 | 00:01



Com 42.215 primeiras doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas, São Caetano praticamente atingiu 50% da proteção inicial dos 90 mil habitantes da cidade, que tem 18 anos ou mais – de acordo com dados da Prefeitura –, faixa etária que já pode receber os imunizantes Coronavac e Oxford, já que não há testes conclusivos dos fármacos em voluntários mais novos. Deste total, 26.523 já receberam as duas doses dos imunizantes, ou seja, 29,5% dos moradores com 18 anos ou mais.

A cidade é a primeira do Grande ABC a atingir a marca, mas, de acordo com o prefeito Tite Campanella (Cidadania), e a secretária municipal de Saúde, Regina Maura Zetone, ainda não existem muitos motivos para comemorar, já que a primeira imunização de toda a população, que é composta por 161.127 habitantes, é de 26% até agora.

Tite Campanella ressaltou a marca e destacou que não é o momento de “baixar a guarda”. “Obviamente ficamos muito felizes de alcançar essa marca e vamos continuar perseguindo a imunização completa da população”, reforçou, pontuando que a cidade implementará ações para medir a taxa de imunização total, considerando também pessoas já contaminadas. “Faremos inquérito imunizatório para saber o quanto dessa população que ainda não foi vacinada está imune pelo contato que tiveram com o vírus, seja os que adoeceram ou os que não tiveram sintomas”, anunciou o chefe do Executivo.

Além dos 42.215 que já receberam a primeira dose da vacina, São Caetano teve 10.752 moradores infectados com o coronavírus. A secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, no entanto, explica que essa situação ainda não configura a imunidade de rebanho, adquirida quando 70% a 80% da população têm anticorpos. “O fato de mais de 10,7 mil terem tido a doença não quer dizer que estejam imunizados num dado momento, pois não sabemos por quanto tempo essa imunidade perdura. E várias pessoas já tiveram a doença duas ou três vezes. Imaginamos imunidade de rebanho com, pelo menos, 70% a 80 % da população vacinada”, frisou Regina Maura, lembrando que o fato de o Grande ABC ter sete cidades interligadas dificulta na imunidade coletiva.

Infectologista e professor do curso de medicina da Unicid (Universidade Cidade de São Paulo), Renato Grinbaum reforçou que ainda é cedo para declarar fim da pandemia, mesmo que em uma só cidade. “O termo imunidade de rebanho não se refere a um número mágico, que resolve a transmissão. É um conceito que diz que uma pessoa imunizada natural ou artificialmente ajuda a reduzir a transmissão”, explicou. “São Caetano não é uma cidade isolada, e o que acontece nas cidades subjacentes se reflete nela também”, completou o médico.

O infectologista e diretor do Hospital Santa Ana, em São Caetano, Paulo Rezende, compartilha da opinião de Grinbaum. “Temos cidades na região que se conectam muito. Ao lado de São Caetano tem os demais (municípios) e temos de levar em consideração a situação de cobertura vacinal dos adjacentes”, reforçou, frisando que “ainda não é momento de flexibilizar as medidas sanitárias”.

Infectologista e fundador do IBSP (Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente), José Ribamar Branco destacou que a imunidade de rebanho ainda é “discussão muito complicada”, diante da falta de estudos sobre como a vacina se comporta com as variantes. “Além disso, o Brasil está muito atrasado na vacinação, então, dificilmente vamos conseguir que uma cidade, ainda mais interligada, consiga realizar um bloqueio e evitar a disseminação (do vírus)”, reforçou, frisando que o desafio será vacinar toda a população do País.