Obituário - 29 de abril de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/04/2021 | 00:01



Nilton Adolfo Scarcello

(São Paulo, 5-2-1942 – São Bernardo, 25-4-2021)

Adolescente, Nilton Scarcello veio para São Bernardo em 1955 e no mesmo ano fez a propaganda política de Lauro Gomes numa perua de som a pedido de Abib Riskallah. Foi o primeiro passo para, mais tarde, ingressar na rádio Independência, a primeira emissora da cidade.

Entre 1958 e 1960, foi locutor de estúdio. Apresentou o programa “Disque o disco para ouvir”, de músicas americanas. Atuou como locutor comercial no programa “PPP – Popularíssimo Programa Popular”. Numa emergência animou programa infantil de auditório. Foi técnico de som. Apresentou o jornal falado da Independência.

Em 1960, afastou-se do rádio. Ingressou na Fontoura, onde ficou até 1965. Retornou ao meio radiofônico atuando no Serviço de Imprensa da Prefeitura de São Bernardo, aposentou-se e seguiu carreira de advogado.

Nilton Scarcello era filho de Fausto Scarcello e Amabilina Di Barbi Scarcello. Residia no bairro Alves Dias. Parte aos 79 anos, deixando a esposa Marli (em segundas núpcias) e os filhos Claudia, Juliana, Renato e Luciano. Está sepultado no Cemitério de Vila Euclides.

SANTO ANDRÉ

Irene Mantelatto Brugognoli, 99. Natural de Palmares Paulista (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 25. Vale dos Pinheirais.

Aparecida Pawlowski, 93. Natural de Ipauçú (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Gonçalves Crippa, 90. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 25. Memorial Planalto.

Divina Manoelina dos Santos, 86. Natural de Campestre (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Cemitério Municipal de Sertaneja (Paraná).

Josefa Regina de Sousa, 86. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yoshio Takahashi, 86. Natural do Japão, Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

Odília Corazim Ruiz, 81. Natural de Amparo (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 25. Vale dos Pinheirais.

José de Carvalho Santana, 73. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no Jardim Mirna, em Taboão da Serra (São Paulo). Dia 25, em Santo André. Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra (São Paulo).

Maria de Lourdes Silva, 72. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ferreira dos Santos, 71. Natural de Areia (Paraíba). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Manoel da Silva, 69. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Janete de Oliveira, 67. Natural de Nilópolis (Rio de Janeiro). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Izilda Lincoln de Melo Lima, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Sanches, 63. Natural de Lupionópolis (Paraná). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Pedreiro. Dia 25. Cemitério e Crematório Santo André.

Heleni Simião Barbosa de Mira, 62. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nivete Ferreira Lima, 60. Natural de Panorama (São Paulo). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Costureira. Dia 25, em Santo André. Memorial Planalto.

Nivaldo Valério da Silva, 59. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Líder de manutenção. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Cosmo Fernandes, 57. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Comerciante. Dia 25. Cemitério e Crematório Santo André.

Kilson do Camargo, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Tiradentes, em São Paulo, Capital. Supervisor de portaria. Dia 25, em Santo André. Cemitério e Crematório Santo André.

Nely Mascaro, 56. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Biomédica. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Paulo Bundich Neto, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Motorista. Dia 25. Memorial Planalto.

Edson de Almeida Silva, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Marcelo Santos Serain, 45. Natural de São Caetano. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Mecânico de manutenção. Dia 25, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.





SÃO CAETANO

Altina Rocha dos Santos, 94. Natural de Caetité (Bahia). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ester Leite de Oliveira, 92. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Rosa Feliciano de Oliveira, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 25. Cemitério Municipal.

Maquis César Teixeira, 58. Natural de Pedranópolis (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

RIBEIRÃO PIRES

Valdir Martins Nunes, 43. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila São José, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Rafael Faconti, 39. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dias 25. Cemitério São José.

Wesley Ferreira de Souza Cruz, 26. Natural de Osasco (São Paulo). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.