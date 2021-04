Socorro ao emprego

Do Diário do Grande ABC



A divulgação dos resultados de março do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), ontem, demonstra o acerto do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na reedição das MPs (Medidas Provisórias) que buscam preservar os postos de trabalho no Brasil. O Grande ABC, como comprovam os dados ora publicados, está sofrendo com os efeitos da crise econômica surgida na esteira da pandemia do novo coronavírus. Havia sete meses que a situação não era tão ruim. Se nada fosse feito, a possibilidade de o cenário deteriorar ainda mais era bastante provável.

Os números do levantamento do Ministério da Economia causam apreensão. Reportagem editada na edição de hoje do Diário aponta que as sete cidades registraram 25.492 contratações ante 25.672 demissões no mês passado, resultando no saldo (diferença entre admissões e dispensas) de 180 postos de trabalho. Trata-se do primeiro resultado negativo desde julho de 2020, quando as baixas superaram os novos contratos em 902 vagas.

Excetuadas raríssimas exceções, especialmente no setor do comércio varejista, as empresas brasileiras estão enfrentando muitas dificuldades para honrar seus compromissos financeiros. A penúria acaba refletindo na dispensa de funcionários, geralmente uma das maiores fontes de custos do negócio. As demissões, todavia, acentuam a grave crise social vivida pelo Brasil, em geral, e pela região, em particular. O corte de salários, com a proporcional redução da jornada, representa, pois, respiro necessário para a manutenção dos postos de trabalho.

Há relação direta entre desemprego e aumento dos custos sociais, que recaem sobre as prefeituras – que, como mostrado em recente reportagem deste jornal, enfrentam desaceleração na arrecadação de receitas. Quem não pode contar com o salário mensal tende a buscar auxílio público especialmente nas áreas da educação, saúde e assistência social, ampliando a pressão sobre os municípios. Daí o acerto do governo federal ao vir ao socorro do emprego, salvaguarda da dignidade do cidadão. É evidente que a redução de salários pode provocar desacertos pontuais no cotidiano do trabalhador, mas eles certamente serão muito menores do que ficar sem nenhuma fonte de renda em momento tão delicado quanto o atual.