Expectativa é que inflação dos EUA suba mais, antes de moderar, diz Powell

28/04/2021 | 17:46



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que a atual elevação nos preços no país deve ter efeito somente transitório na inflação. "A expectativa é que a inflação suba mais, antes de moderar", destacou.

Contudo, ele ressaltou que o Fed manterá a política monetária acomodatícia até que sejam atingidas as duas metas do banco central americano, que são a máxima geração de empregos possível e inflação média de 2% em 12 meses no médio prazo. "Alta temporária acima de 2% da inflação neste ano não seria o padrão."

De acordo com Powell, o desemprego nos EUA continua elevado e a taxa de participação dos assalariados no mercado de trabalho está bem inferior ao registrado antes do surgimento da pandemia do coronavírus. "A covid ainda preocupa, mas vacinas devem permitir o retorno a quadro mais normal", destacou.