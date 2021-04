28/04/2021 | 17:27



O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmou que os dirigentes do banco central norte-americano manterão "o apoio poderoso" até que o nível de atividade no país fique recuperado. "Setores mais afetados pela pandemia seguem fracos, mas exibem melhora", comentou, ao final da reunião do Fed de abril, que manteve as taxas de juros perto de 0% ao ano.

De acordo com Powell, a demanda agregada nos EUA ainda depende muito do controle da coronavírus e de medidas de saúde pública no país serão fundamentais para contê-lo. "As condições devem permitir retorno a quadro mais normal na economia ainda neste ano."