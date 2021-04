'Novos Modernistas' fecha programação online de abril do Theatro Municipal de São Paulo

Da Redação



28/04/2021 | 16:50



Theatro Municipal de São Paulo exibe nessa quinta e sexta-feira, 29 e 30, às 21h, em seu canal no YouTube, dois minidocumentários que celebram o Dia Internacional da Dança e o Dia Nacional das Mulheres, respectivamente. Como parte da série Novos Modernistas - que desde 2019 incorpora à programação do Municipal novas linguagens artísticas que se destacam pela diversidade, em continuidade às comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna de 22, que se estenderá até o próximo ano -, na quinta-feira (29), tem a estreia de "Corpo sujeito atuante", que retrata corpos dançantes com suas potencialidades e pluralidades, saindo do chamado ‘padrão’. Já na sexta-feira (30), o Theatro Municipal exibe "Cartas Líricas", documentário que reúne cantoras, cenógrafas, compositoras, encenadoras e poetas, que escreveram cartas para personagens femininas de óperas. Ambas as produções audiovisuais são dirigidas pela cantora e musicóloga Ligiana Costa. Com recursos de acessibilidade, os documentários ficarão disponíveis sob demanda no canal do Theatro Municipal no YouTube. O acesso é gratuito e não requer agendamento ou cadastro prévio. Mais informações: youtube.com/theatromunicipalsp.



Novos Modernistas

É a série do Theatro Municipal de São Paulo que abriga outras manifestações artísticas que se destacam pela diversidade em continuidade às comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Tem por objetivo convocar e provocar o debate sobre as novas vanguardas da cidade de São Paulo. Sob a temática contemporânea, as atrações têm por característica a quebra de barreiras, a (re)significação dos conceitos e a expansão de territórios por meio do diálogo entre as diferentes manifestações artísticas.