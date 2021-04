Carlinhos Brown compartilha trecho de música dedicado à Juliette do BBB 21

28/04/2021 | 16:11



Que Juliette está ganhando o coração e carinho de muitos artistas do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, isso já não é novidade para ninguém. Carlinhos Brown compartilhou na última terça-feira, dia 27, uma imagem dizendo ser a capa do single, Juliette, Mon Amour.

Isso mesmo o que você está pensando, o técnico do The Voice Brasil se inspirou na vida da advogada e maquiadora que está no BBB 21 para fazer uma canção que, inclusive, já tem até data para estrear.

E não demorou muito até que Carlinhos Brown voltasse em suas redes sociais para compartilhar novamente mais uma novidade, o cantor então publicou um prévia da música para Juliette. E na legenda da publicação, ele escreveu:

Pre-save já disponível! E um pouquinho da música pra matar a curiosidade

Uau, a Juliette está realmente podendo, né!? Será que a advogada vai entrar para o hall da fama dos ex-BBBs que deram certo?