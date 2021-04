Suposta amante de Tristan Thompson afirma ter tido contato com o jogador um dia após Khloé Kardashian comemorar o aniversário da filha!

28/04/2021 | 16:11



O namorado e pai da única filha de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, se envolveu novamente em rumores de traição. A modelo Sydney Chase declarou ter tido um suposto affair com o jogador em janeiro de 2021, em entrevista para o podcast No Jumper. A mulher ainda afirma que foi enganada, e que não sabia que a estrela do NBA já estava em um relacionamento. Eita!

Segundo o Daily Mail, após a repercussão do caso, a jovem gravou um TikTok para explicar melhor a situação. Segundo ela, eles se conheceram em novembro de 2020 e chegaram a sair algumas vezes. O último contato que eles tiveram, inclusive, foi um dia após Khloé comemorar o aniversário de três anos de idade da filha, True, no dia 12 de abril.

- Nós nos conhecemos em 11 de novembro para ser exato e foi quando tudo começou. E a última vez que tivemos contato - além de quando ele me mandou uma mensagem depois de saber da entrevista - foi no dia seguinte à festa de aniversário da filha dele, quando ele acabou de voltar de Boston.

A jovem declarou que quando soube do namoro de Tristan com Khloé terminou totalmente o affair com o jogador.

- Seja como for, eu respondo à pergunta sobre nossas relações anteriores, isso é verdade. Nós tínhamos relações anteriores, então descobri que ele estava em um relacionamento e terminei as coisas.

E olha que não é a primeira vez que Thompson é envolvido em rumores de traição. Alguns dias depois do nascimento de sua filha, foi revelado que o canadense traiu a esposa mesmo às vésperas do parto. Os dois ficaram separados por um tempo, mantendo apenas a amizade, mas acabaram retomando o relacionamento.